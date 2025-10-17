Paraná - Cerca de 15% da população adulta mundial vive com algum tipo de deficiência, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). No Brasil, dados do IBGE indicam que 14,4 milhões de pessoas têm deficiência — e, dessas, 7,9 milhões enfrentam algum grau de dificuldade para enxergar.

Diante desse cenário e das transformações tecnológicas que impactam a vida cotidiana, dois projetos de lei em tramitação na Assembleia Legislativa do Paraná propõem medidas para promover inclusão e acessibilidade a pessoas com deficiência visual.

As propostas, apresentadas pelos deputados Evandro Araújo (PSD) e Soldado Adriano José (PP), têm como objetivo comum garantir autonomia, segurança e dignidade no uso de terminais eletrônicos de pagamento, hoje amplamente utilizados no comércio.

Inclusão no Código de Defesa do Consumidor

O projeto de lei 901/2025, de autoria do deputado Evandro Araújo, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Pessoa com Deficiência, propõe uma alteração no Código Paranaense de Defesa do Consumidor para tornar obrigatória a adoção de recursos de acessibilidade em terminais de pagamento eletrônico.

A proposta determina que estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços e instituições financeiras disponibilizem mecanismos que permitam a realização de pagamentos de forma autônoma e segura por pessoas com deficiência visual. Entre as opções sugeridas estão teclado físico, comandos sonoros, identificação tátil, entrada para fones de ouvido ou outras tecnologias assistivas equivalentes.

Segundo Araújo, a medida busca corrigir barreiras criadas pela própria modernização dos sistemas de pagamento. “Os avanços tecnológicos trouxeram benefícios indiscutíveis em termos de eficiência e comodidade, mas também impuseram obstáculos significativos a pessoas cegas ou com baixa visão. Equipamentos com telas sensíveis ao toque, por exemplo, muitas vezes não oferecem retorno tátil ou sonoro, comprometendo a autonomia desses consumidores”, afirmou o deputado.

Ele ressalta que a dependência de terceiros para realizar operações rotineiras viola o princípio da dignidade da pessoa humana e perpetua práticas excludentes. “Queremos garantir que a evolução tecnológica seja acessível a todos, sem restringir o uso de novas soluções, mas assegurando flexibilidade e inclusão”, completou.