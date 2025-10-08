Curitiba e Paraná - Foi protocolado na Assembleia Legislativa do Paraná o Projeto de Lei nº 867/2025, do deputado estadual Anibelli Neto (MDB), que propõe reconhecer o Coritiba Foot Ball Club como patrimônio histórico, cultural e imaterial do Estado.

O projeto destaca que o clube, fundado em 12 de outubro de 1909, foi o primeiro time de futebol do Paraná e é um dos maiores símbolos da identidade esportiva e cultural dos paranaenses.

Na justificativa, Anibelli Neto lembra a trajetória vitoriosa do Coritiba, que soma 39 títulos estaduais — sendo o maior campeão do Paraná —, além de conquistas nacionais e internacionais que ajudaram a projetar o Estado.

Entre os feitos citados estão o título de Campeão Brasileiro de 1985, a Fita Azul Internacional de 1972, o Torneio do Povo de 1973, a Taça Akwaba de 1983, dois vice-campeonatos da Copa do Brasil (2011 e 2012) e dois títulos da Série B (2007 e 2010).

Coritiba: Patrimônio Cultural do Paraná

Para o deputado, o Coritiba é mais do que um clube. “É um patrimônio da cultura e da história do Paraná, com símbolos, valores e tradições que representam nossa identidade”, afirmou.