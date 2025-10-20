Curitiba e Paraná - O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) apresentou na Assembleia Legislativa do Paraná um projeto de lei que institui a Campanha Estadual de Prevenção e Notificação de Acidentes de Trabalho. A proposta tem como objetivo promover uma cultura permanente de prevenção, educação e cooperação entre órgãos públicos, entidades e trabalhadores, incentivando o compartilhamento de informações para aprimorar políticas públicas e proteger a saúde dos trabalhadores paranaenses.

De acordo com o projeto, a campanha será contínua, com intensificação das ações durante o mês de abril, em alinhamento com o movimento Abril Verde, já reconhecido no Estado. A iniciativa visa incentivar a notificação de acidentes, melhorar o monitoramento e fortalecer práticas preventivas, especialmente em setores de alto risco, como a construção civil, o transporte motofretista e atividades com produtos inflamáveis.

Diretrizes da proposta incluem:

Educação e sensibilização contínuas sobre segurança no trabalho;

Cooperação entre instituições públicas e privadas para troca de dados e notificação de ocorrências;

Monitoramento e análise de acidentes com respeito à proteção de dados pessoais;

Incentivo a práticas seguras e programas de capacitação para trabalhadores e empregadores;

Reconhecimento público de instituições que adotem medidas eficazes de prevenção.

A proposta é dedicada às trabalhadoras Juliana Carvalho da Silva, Cristiane Pereira Galvão e Érica Cristina da Silva, vítimas de uma explosão provocada por vapores inflamáveis de thinner durante a manutenção de um edifício em construção, em Londrina, no mês de agosto de 2025.

Subnotificação de Acidentes de Trabalho

Segundo Cobra Repórter, o Paraná — assim como o Brasil — enfrenta um sério problema de subnotificação de acidentes de trabalho, o que compromete a formulação de políticas públicas eficazes.