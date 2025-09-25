Projeto quer acesso grátis a sanitário e água para garis e trabalhadores da limpeza

Cascavel - Por iniciativa da vereadora Bia Alcantara (PT), com assinatura conjunta dos vereadores Policial Madril (PP), Dr. Lauri (MDB) e Josias (MDB), foi protocolado na quarta-feira (24) o Projeto de Lei nº 160/2025, que dispõe sobre o direito de acesso gratuito a instalações sanitárias e água potável pelos garis e demais trabalhadores da limpeza urbana.

Apoio a um trabalho árduo

O projeto foi elaborado numa parceria com o sindicato da categoria e tem como objetivo “assegurar condições mínimas de saúde e dignidade a esses profissionais, ao mesmo tempo em que simboliza um ato de reconhecimento pela importância social do trabalho que realizam diariamente para manter a cidade limpa e organizada”, segundo os proponentes.

Além do acesso a direitos básicos, o projeto também estimula ações educativas e de valorização dos trabalhadores da limpeza urbana, buscando dar-lhes maior visibilidade e fortalecer o respeito e a conscientização da sociedade sobre a relevância dessa categoria.