Curitiba e Paraná - O Projeto de Lei nº 265/2023, de autoria do deputado estadual Delegado Tito Barichello (União), está em análise no plenário da Assembleia Legislativa do Paraná e propõe a criação da Campanha de Conscientização e Incentivo à Doação de Cabelos para pessoas com alopecia decorrente do tratamento de câncer.

A proposta prevê a realização anual da campanha na última semana de novembro, em referência ao Dia Nacional de Combate ao Câncer, celebrado em 27 de novembro. O objetivo é mobilizar a sociedade para a doação de cabelos destinados à confecção de perucas para pacientes oncológicos, contribuindo para a recuperação da autoestima e do bem-estar emocional durante o tratamento.

O texto destaca que a alopecia é um efeito colateral frequente, especialmente em pacientes submetidos à quimioterapia, e pode causar impactos emocionais e psicológicos significativos. Para o deputado Tito Barichello, a iniciativa representa uma política pública voltada à dignidade humana, ao cuidado integral e à empatia com quem enfrenta o câncer.