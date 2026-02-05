Curitiba e Paraná - O Projeto de Lei nº 265/2023, de autoria do deputado estadual Delegado Tito Barichello (União), está em análise no plenário da Assembleia Legislativa do Paraná e propõe a criação da Campanha de Conscientização e Incentivo à Doação de Cabelos para pessoas com alopecia decorrente do tratamento de câncer.
A proposta prevê a realização anual da campanha na última semana de novembro, em referência ao Dia Nacional de Combate ao Câncer, celebrado em 27 de novembro. O objetivo é mobilizar a sociedade para a doação de cabelos destinados à confecção de perucas para pacientes oncológicos, contribuindo para a recuperação da autoestima e do bem-estar emocional durante o tratamento.
Campanha de Conscientização e Incentivo à Doação de Cabelos
O texto destaca que a alopecia é um efeito colateral frequente, especialmente em pacientes submetidos à quimioterapia, e pode causar impactos emocionais e psicológicos significativos. Para o deputado Tito Barichello, a iniciativa representa uma política pública voltada à dignidade humana, ao cuidado integral e à empatia com quem enfrenta o câncer.
A campanha poderá contar com ações de divulgação em veículos de comunicação, canais oficiais do Governo do Estado, redes sociais e órgãos públicos, além do apoio da sociedade civil organizada, ampliando o alcance da iniciativa em todo o Paraná. Caso seja aprovado, o projeto deve fortalecer a solidariedade, orientar a população sobre os pontos de doação e auxiliar diretamente milhares de paranaenses no enfrentamento da doença.
Fonte: Alep