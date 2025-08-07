Projeto prevê prioridade em piscinas públicas para pessoas com fibromialgia

Curitiba - Pessoas diagnosticadas com fibromialgia poderão ter prioridade de acesso às piscinas públicas do Estado do Paraná, caso seja aprovado o Projeto de Lei apresentado pelo deputado estadual Marcelo Rangel (PSD), vice-líder do governador Ratinho Júnior na Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP). A proposta, já protocolada, prevê que pacientes com a síndrome tenham direito preferencial ao uso desses espaços para a prática de atividades terapêuticas como hidroginástica e hidroterapia.

A medida vale para piscinas públicas administradas pelo Estado ou geridas em parceria com o Poder Executivo estadual. Para ter acesso ao benefício, o paciente deverá apresentar laudo médico com diagnóstico assinado por profissional habilitado.

“A fibromialgia é uma condição incapacitante, que precisa de políticas públicas para melhorar a vida de quem sofre com essa condição. Garantir o acesso à terapia aquática é um passo fundamental para dar dignidade a quem convive diariamente com dor crônica, fadiga e outros sintomas graves”, afirma o deputado.

O texto da proposta destaca que a fibromialgia é uma síndrome crônica e multifatorial, marcada por dores musculoesqueléticas generalizadas, distúrbios do sono, cansaço intenso, depressão e ansiedade. Entre os tratamentos mais eficazes estão justamente as atividades físicas em meio aquático, que oferecem alívio com menor impacto nas articulações.

A iniciativa surgiu após audiência pública realizada em Ponta Grossa, onde pacientes, profissionais de saúde e gestores relataram as dificuldades enfrentadas para acesso às terapias recomendadas.