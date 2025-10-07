Projeto no Paraná propõe inutilizar garrafas de bebidas para combater falsificação

Curitiba e Paraná - O projeto de lei 859/2025 propõe medidas para combater a falsificação de bebidas alcoólicas no Paraná. A principal ação é tornar obrigatória a inutilização e a destinação correta das garrafas ou embalagens de bebidas destiladas após o consumo em bares, restaurantes, casas noturnas e estabelecimentos similares.

Segundo o autor, deputado Ademar Traiano (PSD), o objetivo é impedir o reuso das embalagens para falsificação ou adulteração. “Essa prática criminosa tem crescido e traz sérios riscos à saúde pública e à segurança dos consumidores”, destacou.

Traiano lembra que casos recentes de intoxicações e mortes por bebidas adulteradas chocaram o país. Muitas dessas falsificações usam garrafas originais, reutilizadas por criminosos. Produtos com substâncias como metanol podem causar cegueira, falência de órgãos e até a morte.

A proposta determina que as garrafas sejam inutilizadas por perfuração, corte, esmagamento do gargalo ou outro método eficaz. Também exige que tenham destinação ambientalmente correta, conforme a legislação de resíduos sólidos. Para isso, os estabelecimentos poderão firmar parcerias com cooperativas, entidades ambientais e recicladoras.