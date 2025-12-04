Paraná - O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) apresentou nesta terça-feira (03) um projeto de lei que altera a Lei Estadual nº 22.130/2024, que reúne as normas de Defesa do Consumidor no Paraná. A proposta garante ao consumidor o direito de incluir o nome do cônjuge ou companheiro no cadastro dos serviços de água e energia elétrica.

O objetivo é facilitar atendimentos, comprovação de residência e procedimentos junto às concessionárias, evitando problemas quando apenas um dos conviventes é titular da conta — situação comum em todo o Estado.

Inclusão do cônjuge em contas de serviços essenciais

O projeto acrescenta o artigo 160-A à legislação, permitindo que o titular inclua o cônjuge ou companheiro como usuário adicional sem mudar a titularidade da unidade, que continua vinculada ao responsável pelo contrato. Para isso, será necessário apresentar documento que comprove o vínculo, e não poderá haver cobrança pela inclusão ou manutenção do nome.