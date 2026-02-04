Paraná - A Assembleia Legislativa aprovou, nesta terça-feira (3), em sessão plenária, o projeto 869/2025, da deputada estadual Marli Paulino, que institui a Caminhada Outubro Rosa no Paraná, dedicada à conscientização, à prevenção e ao combate ao câncer de mama e a outras doenças que afetam a saúde da mulher.
A iniciativa será realizada anualmente, no último sábado do mês de outubro. O texto inclui a proposta no Código Estadual da Mulher Paranaense (Lei nº 21.926/2024).
“Precisamos sempre chamar a atenção para esse tema e atuar na defesa da saúde das mulheres, realizando ações que reforcem os cuidados e incentivem a atividade física, que é um dos fatores que contribuem para a prevenção do câncer de mama”, destacou a deputada.
Segundo Marli Paulino, a promoção de uma data específica para a realização da caminhada visa evidenciar que todas as mulheres, principalmente aquelas com idade entre 40 e 74 anos, devem realizar exames anualmente, além de dar a devida atenção a si próprias, começando pelos benefícios da prática regular de atividade física.
O projeto tem por objetivos: incentivar a população feminina e a sociedade em geral à adoção de hábitos saudáveis e à realização de exames preventivos; conscientizar sobre a importância da detecção precoce do câncer de mama e de outras doenças que acometem mulheres; e promover a participação da sociedade civil, de órgãos públicos e de instituições privadas na mobilização social.
Caminhada
A Caminhada Toque Pela Vida, realizada em alusão ao mês do Outubro Rosa, já teve sua primeira edição em Pinhais. O projeto-piloto do evento contou com a presença de aproximadamente 300 pessoas, entre autoridades, lideranças locais e regionais, além da comunidade em geral, engajada na causa.
“Tenho, na minha essência, a atuação em prol da qualidade de vida das pessoas, e a saúde da mulher é a nossa principal bandeira. Apoiar essa caminhada, que chama a atenção para os cuidados e o diagnóstico precoce do câncer de mama, é mais um passo importante para a prevenção e salva vidas”, afirmou a deputada.
Marli Paulino, que há mais de 20 anos atua na área legislativa com atenção à saúde da mulher, é autora, ainda quando vereadora, da Lei Municipal nº 617/2003, de Pinhais, que instituiu, no mês de abril, a Semana Municipal de Combate e Prevenção ao Câncer de Mama, já consolidada no município e realizada até os dias de hoje.
Fonte: Alep