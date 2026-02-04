Paraná - A Assembleia Legislativa aprovou, nesta terça-feira (3), em sessão plenária, o projeto 869/2025, da deputada estadual Marli Paulino, que institui a Caminhada Outubro Rosa no Paraná, dedicada à conscientização, à prevenção e ao combate ao câncer de mama e a outras doenças que afetam a saúde da mulher.

A iniciativa será realizada anualmente, no último sábado do mês de outubro. O texto inclui a proposta no Código Estadual da Mulher Paranaense (Lei nº 21.926/2024).

“Precisamos sempre chamar a atenção para esse tema e atuar na defesa da saúde das mulheres, realizando ações que reforcem os cuidados e incentivem a atividade física, que é um dos fatores que contribuem para a prevenção do câncer de mama”, destacou a deputada.

Segundo Marli Paulino, a promoção de uma data específica para a realização da caminhada visa evidenciar que todas as mulheres, principalmente aquelas com idade entre 40 e 74 anos, devem realizar exames anualmente, além de dar a devida atenção a si próprias, começando pelos benefícios da prática regular de atividade física.

O projeto tem por objetivos: incentivar a população feminina e a sociedade em geral à adoção de hábitos saudáveis e à realização de exames preventivos; conscientizar sobre a importância da detecção precoce do câncer de mama e de outras doenças que acometem mulheres; e promover a participação da sociedade civil, de órgãos públicos e de instituições privadas na mobilização social.