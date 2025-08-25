Home Política

CONFIRA

Projeto de lei propõe instalação de placas informativas sobre tempo de espera no pedágio

Foto: Leonardo Sguarezi/AEN
Foto: Leonardo Sguarezi/AEN

Curitiba - Um novo Projeto de Lei apresentado na Assembleia Legislativa do Paraná pretende obrigar as concessionárias de rodovias que operam praças de pedágio no estado a instalarem sinalização vertical informativa, garantindo mais transparência e proteção aos usuários. A proposta é de autoria dos deputados estaduais Marcelo Rangel (PSD) e Oziel Luiz de Souza “batatinha” (MDB).

Segundo o texto, as placas deverão informar de visivelmente a extensão máxima permitida para filas de veículos, com distinção entre dias normais e períodos de maior demanda; o tempo máximo de espera após atingido o limite de fila; o direito do usuário à liberação da passagem sem custo, caso esse tempo seja ultrapassado.

A sinalização deverá ser instalada antes do ponto de formação de filas, com dimensões e elementos gráficos que assegurem boa visibilidade tanto durante o dia quanto à noite, conforme padrões técnicos estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro e normas do CONTRAN.

Fiscalização e Penalidades

As concessionárias terão até 90 dias após a publicação da nova lei para se adequar às exigências. O descumprimento resultará em penalidades previstas nos contratos de concessão e poderá gerar multas administrativas aplicadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), que será responsável pela fiscalização, em articulação com a ANTT, quando necessário.

Os contratos de concessão no Paraná já determinam que as filas nos pedágios não devem ultrapassar 200 metros em dias comuns e 400 metros em feriados, vésperas e finais de semana. Caso a espera ultrapasse 15 minutos após esses limites, os motoristas têm direito à passagem gratuita. No entanto, muitos usuários desconhecem esse direito, o que compromete a fiscalização cidadã e o cumprimento das obrigações pelas concessionárias.

Notícias Relacionadas

A proposta se apoia também no Código de Defesa do Consumidor, que garante ao cidadão o direito à informação adequada e clara sobre os serviços utilizados. Além disso, fortalece o controle social, promove maior confiança no serviço de pedágio e estimula a eficiência na gestão das rodovias concedidas.

“É uma medida simples, mas com grande impacto na vida dos motoristas paranaenses”, afirmou o deputado Marcelo Rangel. “Com informação clara nas rodovias, o cidadão poderá exigir seus direitos e cobrar melhorias de forma mais efetiva”, finalizou Batatinha.

A proposta aguarda agora análise nas comissões temáticas da Assembleia Legislativa do Paraná. Se aprovada, entrará em vigor imediatamente após sua publicação.

Fonte: Alep

Assuntos

Mais Notícias

Mais artigos
Créditos: Arte: Anne Botero

EM PAUTA

Audiência Pública na Alep vai debater os impactos da IA na educação

Curitiba - No próximo dia 25 de agosto (segunda-feira), às 9h, o mandato da deputada estadual Ana Júlia Ribeiro, em conjunto com a deputada federal Carol Dartora, ambas do PT, realiza a audiência pública “Inteligência Artificial na Educação: desafios para uma formação ética e inclusiva”. O encontro será realizado no Plenarinho da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), em Curitiba. A atividade reunirá […]