Curitiba e Paraná - A deputada estadual Cristina Silvestri (PP) protocolou na Assembleia Legislativa do Paraná o Projeto de Lei nº 583/2025, que propõe a inclusão da borboleta roxa — símbolo mundial da fibromialgia — nas placas de atendimento preferencial. A medida vale para estabelecimentos públicos e privados que atendem ao público.

O objetivo é ampliar a visibilidade da fibromialgia como condição que garante prioridade no atendimento, conforme a Lei Federal nº 14.705/2023. “Muitas pessoas ainda sofrem constrangimentos por não apresentarem sinais visíveis da doença. A borboleta roxa é um símbolo reconhecido internacionalmente e pode ajudar na inclusão. É uma proposta simples, de baixo custo e grande impacto”, afirma Cristina.

A deputada já é autora de outras ações em defesa das pessoas com fibromialgia, como a lei que criou a Política Estadual de Proteção dos Direitos dessa população. Também é coautora da lei que instituiu a Carteira de Identificação para Pessoas com Fibromialgia no Paraná.