Projeto de lei propõe afastamento remunerado para servidoras do Paraná que doarem leite materno

Dados do Ministério da Saúde revelam que cerca de 330 mil crianças nascem prematuras ou com baixo peso no Brasil a cada ano — cerca de 11% dos nascimentos. Um litro de leite humano pode alimentar até dez recém-nascidos por dia, a depender da condição clínica de cada bebê.

Paraná - Com o objetivo de incentivar a doação de leite materno no Paraná , a deputada estadual Luciana Rafagnin (PT) apresentou um projeto de lei que prevê afastamento remunerado para servidoras do Poder Executivo e Legislativo que doarem leite durante o período da licença-maternidade.

No Paraná, a Secretaria de Estado da Saúde (SESA) registrou a coleta de 21.325 litros de leite humano no mesmo período, que beneficiaram mais de 11 mil bebês. Ainda assim, o volume não é suficiente para atender todas as Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTINs) do Estado.

Atualmente, as servidoras paranaenses têm direito a 180 dias de licença-maternidade, conforme o Regime Jurídico dos Funcionários Civis do Estado e o Código Estadual da Mulher Paranaense. Com a nova proposta, espera-se ampliar o engajamento dessas mulheres, aproveitando o período de amamentação para ajudar outras famílias.

“Se aprovado, o projeto reforçará a rede de apoio ao aleitamento materno no Paraná e reafirmará o compromisso com a saúde infantil”, concluiu a deputada.

