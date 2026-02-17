Curitiba e Paraná - Os deputados Alexandre Curi e Gugu Bueno, ambos do PSD, protocolaram um projeto de lei na Assembleia Legislativa que cria o Programa de Enfrentamento às Mudanças e Emergências Climáticas nas escolas públicas e privadas do Paraná. A proposta busca reduzir os impactos de eventos climáticos extremos e garantir mais segurança, conforto e bem-estar à comunidade escolar.

O texto define emergências climáticas como alterações atmosféricas ou socioambientais que provoquem ondas de calor extremo, chuvas intensas, tempestades, piora na qualidade da água ou do ar, e outras situações que afetem a saúde e a rotina de alunos, professores e funcionários. Entre as medidas previstas estão adequações das estruturas escolares, protocolos de enfrentamento de emergências e capacitação de alunos e colaboradores para situações de risco. “O projeto busca alinhar educação, sustentabilidade e proteção da vida”, explica Curi.

As ações incluem revisão de sistemas de climatização e isolamento térmico, instalação de fontes de energia renovável, melhorias na ventilação, cobertura de quadras poliesportivas, arborização com espécies nativas, abastecimento de água potável, captação de água da chuva e tratamento sanitário adequado. O PL também propõe inserir o tema mudanças climáticas nos projetos pedagógicos e, quando possível, adaptar estruturas escolares para funcionarem como abrigos em emergências.