Projeto de lei prevê a criação de voucher para famílias comprarem material escolar no comércio local

Curitiba - O deputado estadual Luis Corti (PSB), em agenda com empresários e com o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Curi, reforçou a defesa do Projeto de Lei 390/2025, que institui o Voucher Escolar no Paraná. A proposta busca garantir mais autonomia às famílias na compra de materiais e uniformes escolares e, ao mesmo tempo, fomentar o comércio e a indústria nos municípios paranaenses.
Segundo Corti, o modelo atende a uma demanda da comunidade escolar e de representantes do setor.
“Temos ouvido essa demanda em todos os cantos do Paraná. O que queremos é assegurar o direito de escolha dos pais e permitir que o dinheiro circule dentro das nossas cidades. É bom para quem compra, é bom para quem vende e é ótimo para o Paraná”, afirmou.
Na prática, pais e responsáveis poderão comprar diretamente os itens necessários em papelarias e estabelecimentos credenciados pelo governo estadual. O Estado disponibilizará um voucher (vale-compras) para estudantes da rede estadual de ensino.
O empresário José dos Santos Neto, do ramo de etiquetas e papelaria em Santo Antônio da Platina, destacou a importância da iniciativa:
“Hoje estamos presos a uma licitação limitada com 11 itens. Isso cria um monopólio e reduz a liberdade das famílias. Com certeza, esse PL é a esperança de que podemos virar o jogo”, disse.
No Distrito Federal, um programa semelhante está em vigor desde 2019, beneficiando mais de 64 mil alunos, com valores que variam entre R$ 240 e R$ 320 por estudante, destinados exclusivamente a famílias atendidas pelo Bolsa Família.
A implementação do voucher no Paraná foi tema de uma reunião na Assembleia Legislativa, articulada por Corti com apoio do presidente Alexandre Curi. O encontro contou com representantes de empresas e associações do setor de papelarias e artigos escolares. Curi ressaltou a relevância da proposta e garantiu que o projeto tramitará com celeridade pelas comissões.
Corti destacou a confiança do setor na aprovação do projeto:
“Temos aqui empresários e lideranças que acreditam no Paraná e sabem que essa mudança é transformadora. O Voucher Escolar é uma política que olha para as famílias e para o desenvolvimento econômico dos nossos municípios”, finalizou.
Participaram da reunião:
- Márcia Alves, da ADISPA – Associação dos Distribuidores de Papelaria de São Paulo;
- José dos Santos Neto, empresário do setor de papelaria, de Santo Antônio da Platina;
- Jean Bianchi, da ABFIAE – Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares, de Curitiba;
- Valdomiro Altrão, contabilista de Curitiba;
- Hélio Nomura, proprietário da Casa China, de Curitiba;
- Cesar Guindani Righi, presidente da ACICAP e diretor da microrregião da CACIOPAR, de Capitão Leônidas Marques;
- Paulo Sérgio dos Santos, representante do grupo de papeleiros de São Miguel do Iguaçu.
Fonte: Alep