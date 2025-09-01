Projeto de lei prevê a criação de voucher para famílias comprarem material escolar no comércio local

Curitiba - O deputado estadual Luis Corti (PSB), em agenda com empresários e com o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Curi, reforçou a defesa do Projeto de Lei 390/2025, que institui o Voucher Escolar no Paraná. A proposta busca garantir mais autonomia às famílias na compra de materiais e uniformes escolares e, ao mesmo tempo, fomentar o comércio e a indústria nos municípios paranaenses.

Segundo Corti, o modelo atende a uma demanda da comunidade escolar e de representantes do setor.

“Temos ouvido essa demanda em todos os cantos do Paraná. O que queremos é assegurar o direito de escolha dos pais e permitir que o dinheiro circule dentro das nossas cidades. É bom para quem compra, é bom para quem vende e é ótimo para o Paraná”, afirmou.

Na prática, pais e responsáveis poderão comprar diretamente os itens necessários em papelarias e estabelecimentos credenciados pelo governo estadual. O Estado disponibilizará um voucher (vale-compras) para estudantes da rede estadual de ensino.

O empresário José dos Santos Neto, do ramo de etiquetas e papelaria em Santo Antônio da Platina, destacou a importância da iniciativa: