Programa ‘Maria da Penha vai à Roça’ quer combater violência no campo

Curitiba - A deputada cantora Mara Lima (Republicanos) protocolou, na Assembleia Legislativa do Paraná, o Projeto de Lei que cria o Programa Maria da Penha vai à Roça, iniciativa pioneira no Estado voltada à conscientização, prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher no meio rural e em comunidades tradicionais.

O programa prevê ações como caravanas com palestras e oficinas, cartilhas e rádios comunitárias, formação de lideranças locais e mutirões de cidadania e saúde, sempre em parceria com sindicatos rurais, cooperativas agrícolas, universidades, SENAR (“Serviço Nacional de Aprendizagem Rural”), Conab (“Companhia Nacional de Abastecimento”), prefeituras e organizações da sociedade civil.