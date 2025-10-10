Programa "Câmara no Bairro" chega ao Floresta no próximo dia 18

Cascavel - A Câmara de Cascavel realiza, no dia 18 de outubro, a 2ª edição do projeto ‘Câmara no Bairro’, a partir das 9h30, no Salão Comunitário do bairro Floresta (Rua Condor, 499, esquina com a Rua Papagaios).
A iniciativa tem como objetivo aproximar o Poder Legislativo da população, promovendo o diálogo direto entre os vereadores, suas equipes e os moradores dos bairros e distritos da cidade. Nesta edição, a ação será focada na Região Norte de Cascavel, que concentra uma população estimada de 186 mil habitantes, cerca de 53% da população total do município.
Região Norte de Cascavel
A Região Norte é composta por bairros como Floresta, Morumbi, Interlagos, Cataratas, Brasília, Brasmadeira e Periolo, além de áreas com forte integração como Canadá, Tarumã e Melissa, por exemplo. A região abriga mais de 15 mil empresas e MEIs, incluindo importantes frigoríficos que geram cerca de 8 mil empregos diretos, além de contar com instituições como o Instituto Federal do Paraná (IFPR), unidades da Polícia Militar, Guarda Municipal, Sanepar, cooperativas de crédito, redes de farmácias, lojas de móveis e materiais de construção, entre outros.
“Durante o evento, os moradores poderão apresentar reivindicações e pedidos de melhorias diretamente aos vereadores e estas demandas serão transformadas em indicações, requerimentos e propostas legislativas”, explica o presidente Tiago Almeida.
Além do atendimento dos parlamentares, a Câmara leva uma série de serviços gratuitos para a comunidade, em parceria com instituições locais:
- UNIVEL: Teste de glicemia, aferição da pressão arterial, tipagem sanguínea, orientação odontológica, consultoria jurídica, oficina de pintura facial e atividades lúdicas com massinha Smile para crianças.
- Instituto Mix: Sessões de massagem e esmaltação.
- OAB Cascavel: Atendimento jurídico gratuito com advogados de diversas áreas.
- Ministério Público do Paraná: Reconhecimento de paternidade e regularização de registros de nascimento.
- Sanepar: Atendimento ao consumidor.
- Atividades físicas e recreação para todas as idades.
Fonte: Assessoria CMC