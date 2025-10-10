Programa "Câmara no Bairro" chega ao Floresta no próximo dia 18

Cascavel - A Câmara de Cascavel realiza, no dia 18 de outubro, a 2ª edição do projeto ‘Câmara no Bairro’, a partir das 9h30, no Salão Comunitário do bairro Floresta (Rua Condor, 499, esquina com a Rua Papagaios).

A iniciativa tem como objetivo aproximar o Poder Legislativo da população, promovendo o diálogo direto entre os vereadores, suas equipes e os moradores dos bairros e distritos da cidade. Nesta edição, a ação será focada na Região Norte de Cascavel, que concentra uma população estimada de 186 mil habitantes, cerca de 53% da população total do município.

Região Norte de Cascavel

A Região Norte é composta por bairros como Floresta, Morumbi, Interlagos, Cataratas, Brasília, Brasmadeira e Periolo, além de áreas com forte integração como Canadá, Tarumã e Melissa, por exemplo. A região abriga mais de 15 mil empresas e MEIs, incluindo importantes frigoríficos que geram cerca de 8 mil empregos diretos, além de contar com instituições como o Instituto Federal do Paraná (IFPR), unidades da Polícia Militar, Guarda Municipal, Sanepar, cooperativas de crédito, redes de farmácias, lojas de móveis e materiais de construção, entre outros.