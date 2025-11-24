Brasil - Os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino votaram pela manutenção da prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está detido em uma sala da Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília, desde sábado (22). O julgamento começou às 8h desta segunda-feira (24), em votação virtual na Primeira Turma. Os demais ministros, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia, têm até as 20h para decidir se mantêm a medida cautelar determinada por Moraes.

Bolsonaro foi preso na manhã de sábado após tentar violar sua tornozeleira eletrônica com um ferro de solda. Em audiência de custódia, ele admitiu a tentativa e atribuiu o ato a uma “paranoia” causada por medicamentos. Na decisão que decretou a prisão preventiva, Moraes destacou uma vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, realizada por apoiadores no condomínio onde Bolsonaro estava em prisão domiciliar.

O ministro escreveu que a manifestação facilitava a fuga de Bolsonaro, já que ele tentou romper a tornozeleira para escapar. A prisão preventiva, segundo Moraes, foi decretada para “garantir a aplicação da lei penal”. No voto desta segunda, Moraes reafirmou a liminar que já havia emitido.

Flávio Dino anexou voto por escrito, no qual considerou a vigília, em área densamente povoada, uma “insuportável ameaça à ordem pública”, colocando em risco os moradores. Ele também mencionou a recente fuga do deputado Alexandre Ramagem para os Estados Unidos e outras tentativas de fuga de apoiadores de Bolsonaro, classificando essas ações como “profunda deslealdade com as instituições” e parte de um “ecossistema criminoso”.

A defesa do ex-presidente alegou que ele sofria de “confusão mental” provocada por medicamentos que atuam no sistema nervoso central. No dia anterior à prisão, havia solicitado ao STF que Bolsonaro cumprisse pena em prisão domiciliar humanitária, pedido que foi rejeitado.