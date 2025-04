Primeira Turma do STF aceita denúncia contra o “Núcleo 2” e agora “trama” tem 13 réus

Brasil - Mais uma vez, como esperado, a Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) acatou, por unanimidade, a denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) contra o chamado “Núcleo 2” da suposta tentativa de golpe de Estado em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Mais 6 denunciados se tornaram réus e, agora, já são 13 pessoas que responderão processo penal na corte. Os ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin acompanharam, sem divergência, o voto do ministro Alexandre de Moraes, relator dos casos e que aceitou a denúncia. Há cerca de 30 dias, Bolsonaro e mais 7 denunciados foram tornados réus no mesmo processo.

Com o julgamento de ontem, Fernando de Souza Oliveira (ex-integrante do Ministério da Justiça), Filipe Martins (ex-assessor internacional da Presidência), Marcelo Costa Câmara (ex-assessor da Presidência), Marília Ferreira (ex-integrante do Ministério da Justiça), Mário Fernandes (ex-secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência) e Silvinei Vasques (ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal) também responderão a ação no STF por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado.

Mais uma vez, em posição vencida e sem força de promover qualquer movimento contrário no processo, Luzi Fux, defendeu que o julgamento das ações da suposta tentativa de golpe fosse levado ao plenário da Corte, porém, acompanhou integralmente o voto de Moraes.

“Boa-fé”

Após longo voto, Alexandre de Moraes repetiu a mesma estratégia utilizada quando a mesma turma tornou Bolsonaro réu. O ministro exibiu vídeo (fora dos autos) com as imagens o “8 de Janeiro” e propôs uma reflexão: “As pessoas de boa-fé deveriam refletir e se perguntar se o que ocorreu no Brasil ocorresse na sua casa, se um grupo armado entrasse na sua casa, destruísse, com a finalidade de fazer com que o seu vizinho mandasse em tudo, com destruição, bombas, você pediria anistia a essas pessoas?”.

E completou: “Por que, para o Brasil, a democracia, a tentativa de quebra do Estado democrático de Direito, tantas pessoas defendem isso? Se na minha casa eu não admitiria, por que eu vou admitir isso para o país, para a República que elegeu democraticamente os seus membros?”

Próximos passos

Com as denúncias da PGR acatadas, dá-se início ao processo penal. A primeira etapa é a de instrução, quando são colhidas mais provas e novos depoimentos, indicados tanto pela acusação quanto pela defesa. Os réus são os últimos a serem ouvidos. Na sequência, a Primeira Turma decidirá pela condenação ou absolvição. A expectativa é que isso ocorra antes do final de 2025, para evitar que o julgamento entre no ano eleitoral de 2026, quando um novo presidente da República será escolhido.