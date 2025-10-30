Brasil e Rio Grande do Sul - O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil), anunciou ontem (29) a instalação da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Crime Organizado, que será formalmente criada na próxima terça-feira (4). O requerimento foi apresentado pelo senador Alessandro Vieira (MDB) e recebeu 31 assinaturas, número superior ao mínimo necessário — nenhuma delas proveniente da bancada do PT (Partido dos Trabalhadores).

De acordo com o ato de criação, a CPI terá como objetivo investigar a estruturação, a expansão e o funcionamento do crime organizado no país, com foco na atuação de milícias e facções criminosas, como o PCC (Primeiro Comando da Capital) e o Comando Vermelho. A comissão será composta por 11 senadores titulares e sete suplentes, e terá prazo inicial de 120 dias (podendo ser prorrogado) para concluir seus trabalhos.

Após a formalização do ato de criação, caberá aos blocos partidários indicar seus representantes. A CPI terá poder para requisitar documentos, convocar autoridades e realizar diligências em diferentes estados. O foco, segundo Alcolumbre, é construir soluções legislativas e institucionais duradouras contra o crime organizado e as milícias.

Em nota oficial, Alcolumbre afirmou que a medida representa uma resposta institucional à escalada da violência no país. “Determinei a instalação da CPI do Crime Organizado. É hora de enfrentar esses grupos criminosos com a união de todas as instituições do Estado brasileiro, assegurando a proteção da população diante da violência que ameaça o país”, declarou o presidente do Senado.