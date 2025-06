Prepare o bolso: Lula dá "sinal verde" para pacote de Haddad

Brasil - Os partidos PP e União Brasil, que atualmente controlam quatro ministérios no governo Lula (PT), anunciaram ontem (11) que vão fechar questão contra medidas para aumento de impostos e contra a MP (Medida Provisória) que deve ser editada pelo Ministério da Fazenda. A iniciativa do governo busca elevar a arrecadação em substituição à alta do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

Fechar questão significa que as lideranças partidárias exigirão que todos os parlamentares das siglas — que somam 109 deputados e 14 senadores — votem de forma unificada contra a proposta. A decisão foi formalizada em coletiva no Salão Verde da Câmara, com a presença dos presidentes das duas legendas, Antonio Rueda (União Brasil) e Ciro Nogueira (PP).

“Contas públicas não se resolvem apenas com aumento de impostos, mas com cortes urgentes de desperdícios. A escalada de desequilíbrio fiscal promovida pelo atual governo entrou em rota sem saída”, afirmou Rueda. “Taxar, taxar, taxar não pode e nunca será a solução.”

O presidente do União Brasil, que detém três ministérios, ainda ressaltou não aceitará discutir qualquer medida fiscal sem que ela venha acompanhada de cortes críveis nas despesas públicas. A mesma posição foi reforçada por Ciro Nogueira, que classificou o momento como decisivo para “riscarmos uma linha no chão” e identificar quem é a favor e quem é contra o aumento de impostos.

O posicionamento das siglas, aliado ao de partidos de oposição como PL e Novo, representa mais de um terço do Congresso, o que pode dificultar seriamente a aprovação da medida provisória. A expectativa das lideranças é que essa manifestação pública pressione outros partidos da base governista a também se oporem ao pacote.

“É fácil aumentar”

E em dia “muito infeliz” na Câmara dos Deputados, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que é “muito fácil” aumentar tributos no Brasil, mas que o governo prefere revisar distorções e buscar alternativas. A declaração foi feita no contexto da tramitação da reforma do Imposto de Renda, que propõe isenção para quem ganha até R$ 5 mil mensais.

“É muito fácil aumentar a alíquota de um imposto. Mas decidimos corrigir distorções e buscar arrecadação compatível com as obrigações do Estado, muitas das quais não foram criadas por este governo”, disse Haddad.

“Pacote rejeitado”

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), também se manifestou ontem, confirmando a forte resistência no Congresso e no setor produtivo ao novo pacote de medidas do Governo Lula. Segundo Motta, a tributação de produtos financeiros antes isentos de IR, como a LCI (Letra de Crédito Imobiliário) e a LCA (Letra de Crédito do Agronegócio) vai gerar reação negativa de setores importantes da economia. “Quando o governo sinaliza taxar instrumentos que hoje são isentos e fundamentais para o financiamento do agronegócio e da construção civil, a reação será inevitável”, afirmou.