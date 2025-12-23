Brasília - Apesar da aprovação, pelo Congresso Nacional, do Projeto de Lei da Dosimetria, que reduz critérios de punição para parte dos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023, o governo federal decidiu ignorar o alcance humanitário da proposta. Com o anúncio de que o presidente Lula vetará integralmente o texto, centenas de réus — inclusive aqueles sem papel de liderança nos ataques — deverão passar o Natal e o Ano-Novo atrás das grades, cenário que tem sido interpretado por críticos como um gesto de insensibilidade política e social.

A sinalização do veto foi confirmada ontem (22) pelo líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA). Segundo ele, Lula deve assinar a decisão até o dia 8 de janeiro de 2026, data que marca o terceiro aniversário da invasão às sedes dos Três Poderes, episódio classificado pelo Planalto como um atentado à democracia. O veto, segundo Wagner, será transformado em um “ato político”, com cerimônia oficial e participação de ministros e autoridades do Legislativo.

“Dia 8 de janeiro o presidente vai fazer um ato para que não se deixe passar a lembrança daquele dia triste. Não sei exatamente quando ele vai assinar o veto, mas será daqui até o dia 8”, declarou o senador. A posição já havia sido antecipada pelo próprio presidente na semana passada, ao afirmar que vetaria o projeto “na hora em que chegasse à mesa”.

O PL da Dosimetria foi aprovado após intensas negociações no Congresso e sofreu ajustes para restringir seus efeitos aos condenados sem função de comando ou financiamento dos atos. A proposta buscava diferenciar os participantes considerados de menor envolvimento — chamados nos debates de “soldados” do 8 de janeiro — daqueles que teriam organizado ou financiado as ações. Ainda assim, o governo optou pelo veto total, sob o argumento de que qualquer flexibilização poderia abrir brechas jurídicas e beneficiar lideranças políticas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“VETO NÃO PASSARÁ”

Para parlamentares da oposição e familiares dos condenados, a decisão ignora a situação concreta de dezenas de réus primários, idosos e pessoas com problemas de saúde, que seguem cumprindo penas elevadas enquanto aguardam desfecho judicial. A manutenção das condenações, sem qualquer alívio durante o período de festas, reforça a percepção de que o Planalto prioriza o simbolismo político em detrimento de um gesto de conciliação ou humanidade.

Nos bastidores, líderes oposicionistas já articulam a derrubada do veto presidencial. A avaliação é de que há votos suficientes no Congresso para reverter a decisão do Executivo, transformando o veto em um gesto político de efeito limitado. A estratégia é apresentar o tema como uma questão de proporcionalidade penal e não de revisão histórica dos atos de janeiro de 2023.