Prefeitura vai assumir obra da trincheira do Cascavel Velho

Cascavel - Após articulação do prefeito de Cascavel, Renato Silva, o governo municipal vai assumir a obra tão aguardada da trincheira do Cascavel Velho, um nó de décadas que será resolvido.

O trecho agora está sob responsabilidade da Concessionária EPR, que faria a obra no sexto ano do contrato. No entanto, devido à urgência dessa infraestrutura tão necessária que pode salvar vidas, o Município articulou e já está nos trâmites para conseguir a autorização da ANTT em até 45 dias.

Os trâmites burocráticos para publicar a licitação deve ser concluído em até 120 dias. A decisão foi concretizada ontem (12), em reunião com a Secretaria de Infraestrutura e Logística, em Curitiba.