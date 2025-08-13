Prefeitura vai assumir obra da trincheira do Cascavel Velho

Cascavel - Após articulação do prefeito de Cascavel, Renato Silva, o governo municipal vai assumir a obra tão aguardada da trincheira do Cascavel Velho, um nó de décadas que será resolvido.
O trecho agora está sob responsabilidade da Concessionária EPR, que faria a obra no sexto ano do contrato. No entanto, devido à urgência dessa infraestrutura tão necessária que pode salvar vidas, o Município articulou e já está nos trâmites para conseguir a autorização da ANTT em até 45 dias.
Os trâmites burocráticos para publicar a licitação deve ser concluído em até 120 dias. A decisão foi concretizada ontem (12), em reunião com a Secretaria de Infraestrutura e Logística, em Curitiba.
Com o recurso na ordem de R$ 20 milhões já garantido pelo Estado, será realizada a construção do viaduto sobre a BR-277.
O viaduto vai ligar as Rua Munique, no bairro Cascavel Velho, à Rua Waldemar Casagrande, na área do Lago Municipal, além de alças de acesso à BR-277. Hoje, o principal acesso é o Trevo da Portal, que não atende totalmente às necessidades do fluxo intenso de veículos da rodovia.
Com o novo viaduto, mais de 65 mil moradores da região Sul, que aguardam há anos pela obra, serão impactados.
Fonte: Secom