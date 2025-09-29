Prefeitura protocola Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026

Cascavel - O governo municipal já se organiza estrategicamente de olho no próximo ano. O prefeito de Cascavel, Renato Silva, protocolou, hoje (29), na Câmara de Vereadores, o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO para 2026.
O documento prevê uma receita estimada em R$ 2,595 bilhões para o próximo exercício e serve como base para a elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA, orientando a aplicação dos recursos públicos e a definição de prioridades do município.
A LDO é um dos três instrumentos centrais do planejamento orçamentário, ao lado do PPA (Plano Plurianual) e da LOA. Ela estabelece metas fiscais, limites de gastos e diretrizes para as áreas estratégicas da administração, como saúde, educação, infraestrutura e assistência social. Dessa forma, garante que as ações do governo sejam compatíveis com a realidade financeira e com os objetivos de médio prazo já previstos no PPA 2026–2029.
De acordo com o secretário de Planejamento e Gestão, Fernando Scalon, o valor projetado reflete tanto a estimativa de arrecadação do município quanto as transferências estaduais e federais. “A proposta busca equilibrar investimentos e manutenção de serviços essenciais, respeitando os limites legais e assegurando transparência na gestão dos recursos”, detalha.
O prefeito Renato Silva também reforçou a relevância do ato e a necessidade de adequar o orçamento ao crescimento de Cascavel.
“É um procedimento constitucional elaborar o orçamento para o próximo ano, vim aqui pessoalmente protocolar o nosso orçamento para o próximo ano. Estamos aqui cumprindo procedimentos e normas constitucionais. O nosso município está crescendo populacionalmente. Esperamos, rogamos a Deus, que também cresça na arrecadação. Porque é muito diferente você construir uma casa com uma família de três pessoas, cinco pessoas, daqui a pouco tem sete, tem oito, e daí? Tem quarto, tem cama, tem lençol, talheres, comida, né? E o município não é diferente. Nós estamos aqui esperando que o nosso time da arrecadação, que nós vamos fortalecer cada vez mais, inclusive para sensibilizar os nossos devedores para vir para uma negociação”, reforça.
Com a entrega, o projeto segue para análise na Câmara Municipal. Os vereadores terão prazo para discutir o texto, propor emendas e deliberar sobre sua aprovação. Uma vez sancionada, a LDO orientará a execução do orçamento municipal em 2026, dando sustentação às políticas públicas e às metas de governo estabelecidas para a cidade
O presidente da Câmara de Vereadores, Tiago Almeida, destacou a importância da LDO para o planejamento do próximo exercício e adiantou os próximos passos do trâmite legislativo. “Vamos fazer a leitura amanhã já na sessão. E, depois, nós passaremos para as comissões de Justiça e também de Finanças”, finaliza.
Fonte: Secom