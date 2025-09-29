Prefeitura protocola Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026

Cascavel - O governo municipal já se organiza estrategicamente de olho no próximo ano. O prefeito de Cascavel, Renato Silva, protocolou, hoje (29), na Câmara de Vereadores, o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO para 2026.

O documento prevê uma receita estimada em R$ 2,595 bilhões para o próximo exercício e serve como base para a elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA, orientando a aplicação dos recursos públicos e a definição de prioridades do município.

A LDO é um dos três instrumentos centrais do planejamento orçamentário, ao lado do PPA (Plano Plurianual) e da LOA. Ela estabelece metas fiscais, limites de gastos e diretrizes para as áreas estratégicas da administração, como saúde, educação, infraestrutura e assistência social. Dessa forma, garante que as ações do governo sejam compatíveis com a realidade financeira e com os objetivos de médio prazo já previstos no PPA 2026–2029.

De acordo com o secretário de Planejamento e Gestão, Fernando Scalon, o valor projetado reflete tanto a estimativa de arrecadação do município quanto as transferências estaduais e federais. “A proposta busca equilibrar investimentos e manutenção de serviços essenciais, respeitando os limites legais e assegurando transparência na gestão dos recursos”, detalha.



O prefeito Renato Silva também reforçou a relevância do ato e a necessidade de adequar o orçamento ao crescimento de Cascavel.