Cascavel - Em Cascavel, são quase 10 mil servidores que atuam diariamente na prestação de serviços para a comunidade. Do trabalho nas ruas à formação nas salas de aulas, os agentes públicos estão por toda parte. E para reconhecer o trabalho dos colaboradores, a Prefeitura de Cascavel protocola hoje (28) três projetos de lei em benefício dos servidores, na Câmara de Vereadores. São eles: o aumento no valor do auxílio-alimentação, premiação em dinheiro para Servidor Destaque e ajustes na promoção vertical.

O vale-alimentação terá um reajuste de 34%, passando de R$ 373,00 para R$ 500,00 aos servidores com jornada de 40 horas semanais e salário de até R$ 5 mil.



Também será protocolada a regularização da promoção vertical, com início do pagamento a partir de 2026.