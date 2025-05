Prefeitura manda projeto com revisão dos servidores e piso dos professores

POLÍTICA

Informe da Redação

Articulação Temer A articulação do ex-presidente da República, Michel Temer (MDB), para unir cinco governadores em busca de uma terceira via para a eleição presidencial de 2026 tem causado revolta no círculo de pessoas próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo informações do Poder360, Temer tem como objetivo construir, em torno do chamado Movimento Brasil, […]