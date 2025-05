Prefeitura de Cascavel busca empréstimo de R$ 50 milhões para reformas de escolas

Cascavel - O prefeito Renato Silva (PL) levou pessoalmente à Câmara Municipal, na tarde de ontem (12), o projeto de lei que pede autorização para que o Executivo faça um empréstimo de R$ 50 milhões destinados à execução de reformas em escolas e Cmeis (Centros Municipais de Educação Infantil). “Esse empréstimo tem uma ótima contrapartida, porque temos o mesmo valor de R$ 50 milhões de fundo perdido, e de qualquer forma a comunidade vai ganhar muito com essas obras”, disse o prefeito durante o protocolo do projeto no gabinete do presidente do Legislativo, Tiago Almeida (Republicanos), acompanhado da secretária de Educação, Marcia Baldin.

A titular da pasta explicou que o valor irá contemplar seis escolas municipais e seis Cmeis. “A grande maioria são reformas grandes de escolas e Cmeis, e ainda teremos a construção de um Cmei novo na região do Santa Cruz, com capacidade para 280 crianças”, disse Marcia Baldin.