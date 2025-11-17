Prefeitos da região se filiam ao PSD e reforçam avanço regional da sigla

Paraná - O Diretório Estadual do PSD Paraná filiou nesta segunda-feira (17), na sede estadual do partido em Curitiba, quatro importantes lideranças do Oeste e Centro Oeste do Paraná: Thiago Stefanello (prefeito de Corbélia), Padre Gianni Cassol (prefeito de Campina da Lagoa), Amarildo Rigolin (prefeito de Santa Tereza do Oeste) e Marcão (vice-prefeito de Santa Tereza do Oeste).

As fichas de filiação foram referendadas pelo presidente estadual do PSD, Sandro Alex, consolidando oficialmente a entrada dos novos integrante e acompanhadas pelo deputado estadual e 1º secretário da Assembleia Legislativa, Gugu Bueno, que é representante oficial de Corbélia, Santa Tereza do Oeste e Campina da Lagoa.

Várias lideranças da cúpula do PSD no Governo do Estado também estiveram presentes entre elas: Márcio Nunes (secretário da Agricultura e Abastecimento), Norberto Ortigara (secretário da Fazenda), Leonaldo Paranhos (secretário de Turismo), Guto Silva (secretário das Cidades) e Jorge Lange (presidente da Cohapar).

Para Gugu Bueno, a chegada dos prefeitos simboliza um movimento político relevante no Oeste e reforça a unidade em torno de um projeto comum.