Prefeito interino, Mecabô anuncia estudos para um novo Parque Industrial

Cascavel e Paraná - Em cerimônia realizada na tarde de ontem (21), no auditório da Prefeitura de Cascavel, o prefeito Renato Silva (PL) transmitiu o cargo ao vice-prefeito Henrique Mecabô (Novo), que assume interinamente a chefia do Executivo municipal pela primeira vez. O evento reuniu secretários municipais, vereadores, servidores públicos e lideranças. A posse marca um momento histórico não apenas para Henrique Mecabô e também para o município de Cascavel: com 29 anos, Henrique Mecabô se torna o prefeito mais jovem a ocupar o cargo.

Durante o período de afastamento de Renato Silva, Mecabô promete manter a agenda de trabalho ativa e voltada ao desenvolvimento da cidade. “É um desafio de continuidade. O governo já vem sendo dessa continuidade. Eu alinhei bem com o Renato as atividades que imagino para a semana, muito focado em desenvolvimento econômico e interação com a sociedade civil — áreas que já tenho estado mais próximo dentro do governo. E, claro, com o Renato ausente, tenho essa missão de também ser os olhos dele por toda a cidade”, declarou.

Economia

Mecabô revelou que em sua breve gestão, o Município dará início dos estudos para a implantação de um novo Parque Industrial. A medida atende a uma demanda do setor industrial. “Um grande marco, acredito, desse período curto, vai ser o início dos estudos do novo local para um novo distrito industrial aqui na cidade. Os industriais já têm pedido por isso, então nós vamos começar nessa semana esse estudo para depois repassar ao prefeito na volta dele.”