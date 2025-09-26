PPA 2026/2029 de Cascavel prevê receitas bilionárias

Cascavel e Paraná - Foi aprovado nesta semana o Projeto de Lei nº 128/2025, que institui o PPA (Plano Plurianual) de Cascavel para 2026 a 2029. Documento obrigatório projeta um futuro dourado: a cidade deve arrecadar R$ 3 bilhões até o fim de 2029. É dinheiro suficiente para deixar qualquer gestor com brilho nos olhos — e a população curiosa para saber onde ele vai parar.
As previsões seguem um roteiro otimista: R$ 2,595 bilhões para 2026, R$ 2,698 bilhões em 2027, R$ 2,850 bilhões para 2028, e 2029 com R$ 3 bilhões redondos,
O número mágico foi construído a partir do histórico da arrecadação, das tendências da economia local e, claro, operações de crédito e fontes externas. Em outras palavras: parte realidade, parte fé na boa vontade dos ventos econômicos.
Para prefeito Renato Silva, esse salto bilionário não é apenas contábil, mas um sinal de que Cascavel está pronta para “dar um salto de desenvolvimento”. A população, por sua vez, aguarda para ver se o salto não vira tropeço em buracos de rua ou filas nos postos de saúde.
O processo de elaboração do PPA teve audiência pública, passou pelas comissões da Câmara e chegou ao plenário sem emendas. Um roteiro tranquilo demais para um plano que promete tanto. Agora, virão a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e a LOA (Lei Orçamentária Anual), que prometem detalhar o uso de cada centavo desse bolo bilionário.
Transparência
Entre promessas e projeções, a palavra de ordem é transparência. A Prefeitura garante que todos os documentos estarão disponíveis para consulta, inclusive online, para que a população acompanhe de perto. Resta saber se o cidadão comum terá paciência para decifrar planilhas ou se vai preferir olhar para o extrato da própria conta.