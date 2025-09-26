PPA 2026/2029 de Cascavel prevê receitas bilionárias

Cascavel e Paraná - Foi aprovado nesta semana o Projeto de Lei nº 128/2025, que institui o PPA (Plano Plurianual) de Cascavel para 2026 a 2029. Documento obrigatório projeta um futuro dourado: a cidade deve arrecadar R$ 3 bilhões até o fim de 2029. É dinheiro suficiente para deixar qualquer gestor com brilho nos olhos — e a população curiosa para saber onde ele vai parar.

As previsões seguem um roteiro otimista: R$ 2,595 bilhões para 2026, R$ 2,698 bilhões em 2027, R$ 2,850 bilhões para 2028, e 2029 com R$ 3 bilhões redondos,

O número mágico foi construído a partir do histórico da arrecadação, das tendências da economia local e, claro, operações de crédito e fontes externas. Em outras palavras: parte realidade, parte fé na boa vontade dos ventos econômicos.