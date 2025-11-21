Cascavel e Paraná - O Governo do Estado avança na expansão do Poupatempo Paraná com a abertura da fase de testes em Cascavel e Foz do Iguaçu. Em Foz, a unidade passa a operar na segunda-feira (24), e na sexta-feira (28) será a vez do Poupatempo Paraná de Cascavel abrir as portas. As duas funcionarão de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com atendimentos mediante agendamento prévio pelo site, pelo aplicativo Poupatempo Paraná ou nos totens disponíveis nas próprias unidades.
Em Cascavel, a unidade fica no Cascavel JL Shopping, no piso L3 (antigo G1), com uma equipe de 30 funcionários; já em Foz do Iguaçu, o Poupatempo funcionará no Cataratas JL Shopping, no estacionamento G3. A unidade conta com 28 colaboradores para atender a população.
Serviços ofertados
As unidades oferecem mais de 240 serviços presenciais e digitais de órgãos estaduais e empresas públicas, reunidos em um único espaço para facilitar a vida do cidadão. Embora a emissão da nova Carteira Nacional de Identidade seja o serviço mais procurado, o Poupatempo Paraná disponibiliza uma ampla oferta de atendimentos. Entre eles estão serviços da Copel, como solicitação de nova ligação de energia, mudança de titularidade, segunda via da fatura e atualização cadastral; e da Sanepar, como pedido de ligação de água e esgoto, verificação de consumo, emissão de faturas e cadastro na Tarifa Social.
A Cohapar oferece atualização de cadastro de mutuários, consulta de inscrição em programas habitacionais e informações sobre o programa Casa Fácil Paraná. No Detran-PR, é possível emitir ou renovar a CNH, fazer transferência de veículos, pagar taxas e multas, além de solicitar o parcelamento do IPVA.
Na área da educação, os pais poderão efetivar matrículas em colégios estaduais, solicitar histórico escolar, diploma e transferência. A Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda também estará presente com serviços como encaminhamento ao seguro-desemprego, consulta de vagas e emissão da Carteira de Trabalho Digital.
Outros órgãos disponíveis incluem o Instituto de Identificação, o Procon-PR, a Receita Estadual, a Paranaprevidência e o Centro Estadual de Informação para Migrantes, Refugiados e Apátridas do Paraná, ampliando ainda mais o acesso da população a serviços essenciais em um único local.