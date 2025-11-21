Cascavel e Paraná - O Governo do Estado avança na expansão do Poupatempo Paraná com a abertura da fase de testes em Cascavel e Foz do Iguaçu. Em Foz, a unidade passa a operar na segunda-feira (24), e na sexta-feira (28) será a vez do Poupatempo Paraná de Cascavel abrir as portas. As duas funcionarão de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com atendimentos mediante agendamento prévio pelo site, pelo aplicativo Poupatempo Paraná ou nos totens disponíveis nas próprias unidades.

Em Cascavel, a unidade fica no Cascavel JL Shopping, no piso L3 (antigo G1), com uma equipe de 30 funcionários; já em Foz do Iguaçu, o Poupatempo funcionará no Cataratas JL Shopping, no estacionamento G3. A unidade conta com 28 colaboradores para atender a população.

Serviços ofertados

As unidades oferecem mais de 240 serviços presenciais e digitais de órgãos estaduais e empresas públicas, reunidos em um único espaço para facilitar a vida do cidadão. Embora a emissão da nova Carteira Nacional de Identidade seja o serviço mais procurado, o Poupatempo Paraná disponibiliza uma ampla oferta de atendimentos. Entre eles estão serviços da Copel, como solicitação de nova ligação de energia, mudança de titularidade, segunda via da fatura e atualização cadastral; e da Sanepar, como pedido de ligação de água e esgoto, verificação de consumo, emissão de faturas e cadastro na Tarifa Social.