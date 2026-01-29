Brasil e Cascavel - O Poupatempo de Toledo começou a operar em fase de testes ontem (28). A unidade fica na Rua Barão do Rio Branco, 2.451, no Centro da cidade. O espaço oferece cerca de 240 serviços públicos estaduais. O atendimento ocorre de segunda a sexta, das 8h às 17h. É possível agendar pelo app, site e totens de autoatendimento. A iniciativa amplia o acesso e agiliza serviços para a população do Oeste.

Paranaense no Planalto

Gilberto Kassab voltou a afirmar que o PSD terá candidato próprio. O governador Ratinho Junior é citado como opção da legenda. Se confirmado, será o terceiro paranaense na disputa presidencial. As outras duas ocasiões em que isso ocorreu foram com o curitibano Affonso Alves de Camargo Netto que foi o primeiro paranaense a disputar o cargo de presidente da República. Ele participou do pleito de 1989 e o senador Álvaro Dias, que na época estava no Podemos. Embora seja paulista, já que nasceu na cidade de Quatá, Dias construiu toda a sua história no Paraná.

Osmar de volta?

Fora dos holofotes desde 2018, Osmar Dias avalia retornar à disputa eleitoral em 2026. O ex-senador tem conversado com partidos sobre filiação, incluindo o Republicanos. Segundo fontes, está descartado um retorno ao PDT. Assim como o irmão Alvaro Dias, Osmar mira uma vaga ao Senado. Entre os dois, há um pacto: jamais disputarão a mesma vaga.

Acordo no PSD

Kassab afirma ter acordo com Ronaldo Caiado, governador de Goiás, Ratinho Junior, do Paraná e Eduardo Leite do Rio Grande do Sul. O PSD deve escolher seu candidato à Presidência no início de abril. Os três governadores são pré-candidatos ao Planalto. A decisão será tomada após avaliação interna do partido.