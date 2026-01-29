Brasil e Cascavel - O Poupatempo de Toledo começou a operar em fase de testes ontem (28). A unidade fica na Rua Barão do Rio Branco, 2.451, no Centro da cidade. O espaço oferece cerca de 240 serviços públicos estaduais. O atendimento ocorre de segunda a sexta, das 8h às 17h. É possível agendar pelo app, site e totens de autoatendimento. A iniciativa amplia o acesso e agiliza serviços para a população do Oeste.
Paranaense no Planalto
Gilberto Kassab voltou a afirmar que o PSD terá candidato próprio. O governador Ratinho Junior é citado como opção da legenda. Se confirmado, será o terceiro paranaense na disputa presidencial. As outras duas ocasiões em que isso ocorreu foram com o curitibano Affonso Alves de Camargo Netto que foi o primeiro paranaense a disputar o cargo de presidente da República. Ele participou do pleito de 1989 e o senador Álvaro Dias, que na época estava no Podemos. Embora seja paulista, já que nasceu na cidade de Quatá, Dias construiu toda a sua história no Paraná.
Osmar de volta?
Fora dos holofotes desde 2018, Osmar Dias avalia retornar à disputa eleitoral em 2026. O ex-senador tem conversado com partidos sobre filiação, incluindo o Republicanos. Segundo fontes, está descartado um retorno ao PDT. Assim como o irmão Alvaro Dias, Osmar mira uma vaga ao Senado. Entre os dois, há um pacto: jamais disputarão a mesma vaga.
Acordo no PSD
Kassab afirma ter acordo com Ronaldo Caiado, governador de Goiás, Ratinho Junior, do Paraná e Eduardo Leite do Rio Grande do Sul. O PSD deve escolher seu candidato à Presidência no início de abril. Os três governadores são pré-candidatos ao Planalto. A decisão será tomada após avaliação interna do partido.
Direita em alerta
A filiação de Ronaldo Caiado ao PSD gerou reações na direita. Aliados veem a movimentação como sinal de alerta eleitoral. Há temor de acordos que aproximem o partido do governo Lula. A mudança reforça a expectativa de candidatura própria do PSD.
PSDB na rua
O PSDB discute uma reoxigenação interna e quer retomar presença ativa nas bases. A sigla defende maior proximidade com a sociedade e mobilização política. Nos bastidores, o partido avalia dialogar com nomes do Centrão. A estratégia mira reposicionar o PSDB no cenário nacional.
Dívida recorde
A Dívida Pública Federal pode atingir até R$ 10,3 trilhões ao fim de 2026. A projeção consta no Plano Anual de Financiamento divulgado pelo Tesouro Nacional. Em 2025, o endividamento já fechou acima de R$ 8,6 trilhões. O governo prevê ampliar a participação de títulos atrelados à Selic. A estratégia busca atrair investidores em cenário de juros elevados. Mesmo assim, o aumento pressiona o risco e o custo da dívida.
Escala 6×1
O governo federal pode enviar um projeto para unificar propostas sobre o fim da escala 6×1. Segundo a ministra Gleisi Hoffmann, o tema é prioridade em 2026. A expectativa é de aprovação ainda no primeiro semestre no Congresso.