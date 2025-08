Pouco mais de um ano da retomada, pedágio tem o primeiro reajuste

POLÍTICA

2º semestre na Alep será marcado pela tramitação da LOA 2026 e dos códigos de Ética e do Empreendedor

Paraná - A Assembleia Legislativa do Paraná retomou as sessões plenárias após o recesso parlamentar, e a expectativa para o segundo semestre é a tramitação do Código do Empreendedor Paranaense, do novo Código de Ética do Parlamento estadual e da Lei Orçamentária Anual (LOA). O planejamento foi detalhado durante coletiva, na tarde desta segunda-feira (4), […]