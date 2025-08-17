PMPR prende cinco pessoas e recupera 54 celulares furtados em festival na Pedreira Paulo Leminski

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) prendeu cinco pessoas e recuperou 54 celulares furtados durante o festival “Made in Brazza”, que aconteceu na Pedreira Paulo Leminski neste sábado (16). A ação foi realizada após vítimas rastrearem os aparelhos roubados, o que levou os policiais até a região central de Curitiba.

Equipes do 33° Batalhão de Polícia Militar (BPM), juntamente com demais unidades da PMPR, seguiram para o endereço indicado, na Avenida Sete de Setembro, e encontraram um grupo saindo de um hotel com malas e entrando em um carro. Durante a abordagem, os policiais notaram que os suspeitos estavam nervosos e apresentavam versões contraditórias.

Na ação, foi apurado que o grupo criminoso se deslocou de São Paulo até Curitiba para cometer os crimes. “Nossas equipes identificaram os suspeitos e apreenderam uma mala com 54 celulares furtados. A ação rápida resultou na prisão de quatro pessoas e na recuperação dos aparelhos”, explicou o tenente Gabriel Jauch, do 33º Batalhão de Polícia Militar.

Dentro do veículo, uma mala de viagem foi encontrada no banco de trás. Nenhum dos ocupantes assumiu ser o dono dela. Ao abrirem a mala, os policiais encontraram dezenas de celulares de marcas como Apple, Samsung e Motorola, embrulhados em roupas e papel alumínio, técnica comum para dificultar o rastreamento.