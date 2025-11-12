Brasília - O deputado Guilherme Derrite (PP-SP), relator do projeto de lei conhecido como PL Antifacção, recuou após críticas e modificou o texto para preservar a autonomia da Polícia Federal (Polícia Federal) em operações contra o crime organizado. A mudança ocorre depois de manifestações contrárias do governo federal, de especialistas em segurança e da própria PF, que consideraram o texto inicial um retrocesso no combate às facções criminosas.

O ponto mais polêmico era o artigo 11, que exigia autorização de governadores para que a PF atuasse em conjunto com polícias estaduais. O dispositivo foi suprimido, restabelecendo a possibilidade de cooperação direta entre as forças federais e estaduais sem aval prévio.

A proposta, enviada originalmente pelo Executivo para endurecer o enfrentamento às organizações criminosas, será votada na quarta-feira (12), após a Câmara Federal adiar a deliberação por falta de consenso entre líderes partidários.

Em nota oficial, a Polícia Federal afirmou que a versão anterior do projeto “inviabilizaria operações estratégicas”, como as que desarticularam esquemas de lavagem de dinheiro ligados ao PCC. O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, classificou o texto original como “inconstitucional” e “ilegal”, alertando que ele limitava competências da instituição.

“Só pode interessar o enfraquecimento da PF a quem se beneficia dessas medidas”, declarou Rodrigues em entrevista.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), abriram diálogo com Derrite e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para reformular trechos considerados problemáticos.

Equilíbrio

Derrite, que se licenciou do cargo de secretário de Segurança Pública de São Paulo para relatar o PL, afirmou que acatou sugestões de parlamentares, magistrados e agentes de segurança. “Em nome da relevância da pauta, suprapartidária, e do processo democrático que sempre defendi, incorporo as alterações ao substitutivo”, disse.

Mesmo após as revisões, Derrite manteve pontos criticados, como a equiparação entre facções criminosas e organizações terroristas, o que, segundo especialistas, pode abrir brechas para ingerência estrangeira em território nacional. O relator argumenta que o objetivo é fortalecer o combate às milícias e ao crime organizado, sem comprometer a soberania do país.

Punições ampliadas

Outra novidade do substitutivo é a criação de uma figura típica autônoma para punir pessoas que pratiquem atos de facções, ainda que não pertençam formalmente a esses grupos. Segundo Derrite, a mudança busca facilitar a punição de colaboradores eventuais das organizações.

O projeto prevê penas de 20 a 30 anos de prisão para quem cometer ações como bloquear vias públicas, incendiar veículos ou erguer barricadas para impedir a atuação policial — mesmo sem vínculo comprovado com facções.