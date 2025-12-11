Curitiba e Paraná - A Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) abriu nesta quinta-feira (11) uma exposição com 50 telas produzidas por idosos participantes das oficinas de pintura do Espaço ConViver, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano de Curitiba (SMDH). As obras ficam no Espaço Cultural até esta sexta-feira (12). Segundo Jeulliano Pedroso, diretor da Escola do Legislativo, a iniciativa reforça a autonomia e a participação do público 60+ na produção cultural e na construção de políticas públicas.

A cerimônia reuniu alunas e alunos dos núcleos Matriz, Boa Vista e Água Verde. As oficinas valorizam a criatividade e a convivência, mais do que a técnica. Para Luciana Farias, chefe do Departamento de Políticas para a Pessoa Idosa da SMDH, espaços de cultura e lazer são essenciais para a vida na maturidade, além de ajudarem a combater o isolamento social.

As telas retratam paisagens, animais, natureza-morta, retratos e temas abstratos. Algumas obras estão à venda, com preços a partir de R$ 150. Luciana destacou o vínculo afetivo dos artistas com as criações, muitas vezes retiradas de suas próprias casas para compor a mostra.