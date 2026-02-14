Brasil - Em férias nos Estados Unidos, o governador Ratinho Junior participou de reunião virtual emergencial para conter a crise interna no PSD. Segundo informações, a tensão ocorreu após declaração do secretário de Agricultura, Márcio Nunes, que comparou eventual rompimento de Alexandre Curi a “piá pançudo que pega a bola e sai de campo”. A fala gerou reação de deputados e ampliou o mal-estar entre alas do partido.
Chiquini na disputa
O advogado criminalista Jeffrey Chiquini, filiado ao Novo, lança em março sua pré-candidatura a deputado federal, durante jantar em Curitiba para cerca de 200 convidados. Entre os confirmados estão Deltan Dallagnol, lideranças estaduais e o presidente nacional da sigla, Eduardo Ribeiro. Internamente, Chiquini é apontado como potencial puxador de votos no Paraná.
Parceria institucional
O TCE-PR e o Senado Federal firmarão acordo de cooperação técnica para desenvolver ações educacionais e técnicas conjuntas, voltadas a servidores e entes fiscalizados. A parceria, com execução pelo Instituto Legislativo Brasileiro, prevê capacitações, eventos presenciais e troca de informações para aprimorar a fiscalização e a atuação institucional. O convênio terá vigência de 60 meses e não envolve repasse de recursos.
Recorde do Coaf
O Coaf produziu 20.548 relatórios de inteligência financeira em 2025, o maior volume já registrado pelo órgão. Os documentos, sigilosos, subsidiam investigações sobre suspeitas como lavagem de dinheiro e corrupção. No ano, houve aumento de 20% nas comunicações de operações suspeitas, que somaram 3,1 milhões. O Paraná recebeu 6% dos RIFs e foi o quinto estado com maior volume, atrás de SP, RJ, MG e RS.
Leilão Correios
Os Correios iniciaram o primeiro leilão de 21 imóveis ociosos em 11 estados, incluindo o Paraná, como parte do plano de reestruturação financeira. Segundo a estatal, a venda não afetará os serviços prestados à população. A expectativa é reduzir custos e arrecadar até R$ 1,5 bilhão para investimentos. Os lances, abertos a pessoas físicas e jurídicas, variam de R$ 19 mil a R$ 11 milhões. O leilão será 100% on-line, no dia 26 de fevereiro, às 14h.
Pressão no STF
Os ministros do STF acumulam 80 pedidos de impeachment no Senado desde 2021. Apenas em 2025 foram 43 solicitações, sendo 22 contra Alexandre de Moraes, que soma 46 no total. Dias Toffoli recebeu mais quatro pedidos após assumir o caso Master, elevando a pressão sobre a Corte. Dos 10 ministros atualmente em exercício, três não são alvo de qualquer pedido de afastamento.
CPI mira ministros
A CPI do Crime Organizado pode votar, após o Carnaval, requerimentos de convocação do ministro Dias Toffoli e convite a Alexandre de Moraes e à advogada Viviane Barci de Moraes, no contexto das investigações sobre o Banco Master. Parlamentares querem esclarecimentos sobre supostas relações com o resort Tayayá, no Paraná, e contratos advocatícios ligados à instituição.
Acesso a investigações
O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Renan Calheiros (MDB), defendeu acesso irrestrito da comissão às investigações sobre o Banco Master. Após reuniões com o presidente do STF, Edson Fachin, e com o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, Renan afirmou que o Senado tem competência permanente para fiscalizar o sistema financeiro e requisitar informações, inclusive sigilosas.