Brasil - Em férias nos Estados Unidos, o governador Ratinho Junior participou de reunião virtual emergencial para conter a crise interna no PSD. Segundo informações, a tensão ocorreu após declaração do secretário de Agricultura, Márcio Nunes, que comparou eventual rompimento de Alexandre Curi a “piá pançudo que pega a bola e sai de campo”. A fala gerou reação de deputados e ampliou o mal-estar entre alas do partido.

Chiquini na disputa

O advogado criminalista Jeffrey Chiquini, filiado ao Novo, lança em março sua pré-candidatura a deputado federal, durante jantar em Curitiba para cerca de 200 convidados. Entre os confirmados estão Deltan Dallagnol, lideranças estaduais e o presidente nacional da sigla, Eduardo Ribeiro. Internamente, Chiquini é apontado como potencial puxador de votos no Paraná.

Parceria institucional

O TCE-PR e o Senado Federal firmarão acordo de cooperação técnica para desenvolver ações educacionais e técnicas conjuntas, voltadas a servidores e entes fiscalizados. A parceria, com execução pelo Instituto Legislativo Brasileiro, prevê capacitações, eventos presenciais e troca de informações para aprimorar a fiscalização e a atuação institucional. O convênio terá vigência de 60 meses e não envolve repasse de recursos.

Recorde do Coaf

O Coaf produziu 20.548 relatórios de inteligência financeira em 2025, o maior volume já registrado pelo órgão. Os documentos, sigilosos, subsidiam investigações sobre suspeitas como lavagem de dinheiro e corrupção. No ano, houve aumento de 20% nas comunicações de operações suspeitas, que somaram 3,1 milhões. O Paraná recebeu 6% dos RIFs e foi o quinto estado com maior volume, atrás de SP, RJ, MG e RS.