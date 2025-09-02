Pesquisa revela preferência por Alexandre Curi

Curitiba - A Paraná Pesquisas divulgou um novo levantamento sobre intenções de voto de eleitores da Região Metropolitana de Curitiba para o governo do Estado nas eleições de 2026 que demonstra a preferência por Alexandre Curi (PSD) como candidato de continuidade do trabalho do governador Ratinho Junior.

Entre os citados, Curi teve 38,2% das indicações, bem à frente de Guto Silva, que ficou com 11%, Darci Piana, com 8,8%, e Norberto Ortigara, com 3,4%.