Paraná - Encerrando a série de divulgações que a pesquisa O Paraná/SDS vem apresentando ao longo da semana, rodada desta edição traz dados referentes à avaliação das secretarias municipais, dos secretários e dos serviços públicos de Cascavel. O estudo foi realizado entre os dias 4 e 7 de novembro de 2025, com 850 entrevistas presenciais, e possui margem de erro de 4 pontos percentuais dentro de um nível de confiança de 95%. O levantamento detalha, de forma segmentada, como a população avalia cada área da Gestão Renato Silva/Henrique Mecabô.

Educação

Entre todas as áreas avaliadas, a Secretaria de Educação se destaca com o melhor índice de aprovação, com 56,83% para “ótimo” ou “bom”. Outros 22,47% classificam como “regular”, enquanto 13,41% apontam “ruim” ou “péssimo”. A boa avaliação é relativamente homogênea entre bairros centrais e regiões mais afastadas, o que reforça a percepção de estabilidade no setor.

A avaliação pessoal da secretária Márcia Baldini acompanha o desempenho positivo da área. Ela registra 52,59% de aprovação, contra 12,94% de avaliações negativas. Outros 19,53% avaliam com regular o desempenho de Baldini.

Saúde

A Secretaria de Saúde tem um dos piores desempenhos da pesquisa. Apenas 36,36% dos entrevistados avaliam a pasta como “ótima” ou “boa”, enquanto 24,47% classificam como “ruim” ou “péssima”. Outros 34,94% avaliam como “regular”. A insatisfação se concentra principalmente nas periferias e em bairros que relatam problemas de atendimento, filas e demora em consultas.