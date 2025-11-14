Paraná - Encerrando a série de divulgações que a pesquisa O Paraná/SDS vem apresentando ao longo da semana, rodada desta edição traz dados referentes à avaliação das secretarias municipais, dos secretários e dos serviços públicos de Cascavel. O estudo foi realizado entre os dias 4 e 7 de novembro de 2025, com 850 entrevistas presenciais, e possui margem de erro de 4 pontos percentuais dentro de um nível de confiança de 95%. O levantamento detalha, de forma segmentada, como a população avalia cada área da Gestão Renato Silva/Henrique Mecabô.
Educação
Entre todas as áreas avaliadas, a Secretaria de Educação se destaca com o melhor índice de aprovação, com 56,83% para “ótimo” ou “bom”. Outros 22,47% classificam como “regular”, enquanto 13,41% apontam “ruim” ou “péssimo”. A boa avaliação é relativamente homogênea entre bairros centrais e regiões mais afastadas, o que reforça a percepção de estabilidade no setor.
A avaliação pessoal da secretária Márcia Baldini acompanha o desempenho positivo da área. Ela registra 52,59% de aprovação, contra 12,94% de avaliações negativas. Outros 19,53% avaliam com regular o desempenho de Baldini.
Saúde
A Secretaria de Saúde tem um dos piores desempenhos da pesquisa. Apenas 36,36% dos entrevistados avaliam a pasta como “ótima” ou “boa”, enquanto 24,47% classificam como “ruim” ou “péssima”. Outros 34,94% avaliam como “regular”. A insatisfação se concentra principalmente nas periferias e em bairros que relatam problemas de atendimento, filas e demora em consultas.
O titular da saúde, secretário Ali Hassan Haidar tem avaliação semelhante, mas com desafios e registra 40,82% de aprovação, número pouco acima da própria secretaria. A rejeição chega a 19,41%, e 22,47% analisando como “regular”, outros 17,30% da população diz não acompanhar seu trabalho.
Segurança Pública
A Secretaria de Segurança aparece com 46,35% de aprovação, 28,24% consideram regular e 23,24% de avaliações negativas. Já o secretário Coronel Lee, registra 49,53% de aprovação, superando a própria pasta; 23,18% avaliam como regular, 15,41% como “ruim” ou “péssimo” e 11,88% disse não acompanhar. A imagem do secretário tem maior alcance entre moradores e aparece entre as mais consolidadas da gestão.
Assistência Social
A área de Assistência Social obtém 47,18% de aprovação e apenas 8,82% de reprovação; 22,24% disseram ser “regular”. No entanto, o levantamento chama atenção para um número expressivo de moradores que afirmam não acompanhar o trabalho da secretaria: 21,76%.