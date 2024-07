Pesquisa mostra Marcelo Picoli na frente na disputa em Santa Tereza do Oeste

Santa Tereza do Oeste – Uma pesquisa de intenção de voto realizada pelo O Paraná/SDS para a disputa eleitoral pela Prefeitura de Santa Tereza do Oeste, realizada com 400 entrevistados e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PR-06945/2024, mostra o vereador Marcelo Picoli (PSB) na liderança pela disputa. A pesquisa tem uma margem de erro de 3,5% pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95%.

Espontânea

No cenário espontâneo, onde os eleitores mencionam espontaneamente em quem pretendem votar, 14% dos entrevistados disseram que votariam em Marcelo Picoli. Os resultados entre os candidatos mencionados foram os seguintes:

Marcelo Picoli: 14%

Amarildo Rigolin: 10%

Junior Lombardo: 6%

Ana Paula: 0,5%

Kabelo: 0,25%

José Cruz: 0,25%

Não informou: 69%

Cenário estimulado

No cenário estimulado, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores, 36,5% disse votar em Marcelo Picoli.

Os resultados foram:

Marcelo Picoli: 36,5%

Amarildo Rigolin: 29,75%

Junior Lombardo: 16,5%

Indecisos: 11,25%

Branco: 6%

Confronto Direto

A pesquisa também simulou cenários de confronto direto entre os principais candidatos:

Marcelo Picoli vs Amarildo Rigolin

Marcelo Picoli: 41,25%

Amarildo Rigolin: 36,25%

Branco: 11,5%

Indecisos: 11%

Marcelo Picoli vs Junior Lombardo

Marcelo Picoli: 41%

Junior Lombardo: 27,5%

Branco: 18,25%

Indecisos: 13,25%

Amarildo Rigolin vs Junior Lombardo

Amarildo Rigolin: 40,75%

Junior Lombardo: 27%

Indecisos: 14,75%

Branco: 17,5%

Rejeição dos candidatos

O levantamento também mediu a taxa de rejeição dos candidatos, ou seja, a porcentagem de eleitores que não votariam de jeito nenhum em determinado candidato. O ex-prefeito Amarildo Rigolin apresenta a maior taxa de rejeição, com 20,50%:

Amarildo Rigolin: 20,50%

Marcelo Pícoli: 14,75%

Junior Lombardo: 9%

Nenhum: 1,75%

Nada contra: 54%

Os dados da pesquisa fornecem um panorama do cenário político de Santa Tereza do Oeste, indicando a liderança do vereador Marcelo Pícoli nas intenções de voto estimuladas e nos cenários de confronto direto contra Amarildo Rigolin e Junior Lombardo.