Paraná - Levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta sexta-feira (30), indica que o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), reúne características consideradas estratégicas para um presidenciável competitivo nas eleições de 2026.
Um dos principais destaques é a baixa taxa de rejeição. Ratinho Junior registra 33,8% de rejeição em nível nacional, índice inferior ao do presidente Lula (PT), que soma 45,3%, e ao de Flávio Bolsonaro (PL), com 44,7%. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), apresenta rejeição de 36,1%.
Outro fator relevante é o potencial de voto. Segundo a pesquisa, 60% dos eleitores afirmam que poderiam votar em Ratinho Junior, enquanto 5,3% dizem que votariam com certeza, totalizando um potencial eleitoral de 65,3%.
No caso de Lula, 22,3% dos entrevistados afirmaram que poderiam votar no petista e 31,5% declararam voto certo, somando 53,8%. Flávio Bolsonaro apresenta 26,3% de voto consolidado e 28,1% de aceitação, alcançando 54,4%. Já Tarcísio de Freitas tem 48,1% de eleitores que poderiam votar nele e 15,1% de voto certo, com potencial de 63,2%.
Ratinho Junior e o Cenário Eleitoral de 2026
A pesquisa eleitoral também aponta que Ratinho Junior ainda é pouco conhecido em parte do país, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, onde a taxa de conhecimento é de 18,9%. Em comparação, Lula é conhecido por 82,1% do eleitorado, Flávio Bolsonaro por 34,9% e Tarcísio de Freitas por 32,8%.
O levantamento ouviu 2.080 eleitores em 160 municípios de 26 estados e do Distrito Federal. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08254/2026.
Fonte: Assessoria