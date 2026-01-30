Paraná - Levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta sexta-feira (30), indica que o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), reúne características consideradas estratégicas para um presidenciável competitivo nas eleições de 2026.

Foto: AEN

Um dos principais destaques é a baixa taxa de rejeição. Ratinho Junior registra 33,8% de rejeição em nível nacional, índice inferior ao do presidente Lula (PT), que soma 45,3%, e ao de Flávio Bolsonaro (PL), com 44,7%. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), apresenta rejeição de 36,1%.

Outro fator relevante é o potencial de voto. Segundo a pesquisa, 60% dos eleitores afirmam que poderiam votar em Ratinho Junior, enquanto 5,3% dizem que votariam com certeza, totalizando um potencial eleitoral de 65,3%.