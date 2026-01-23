Brasil - A primeira pesquisa eleitoral do ano no Paraná será divulgada nesta sexta-feira (23) pela Paraná Pesquisas, encomendada pelo MDB nacional. O levantamento mede a intenção de voto para o governo do Estado, com nomes como Alvaro Dias, Requião Filho, Guto Silva, Alexandre Curi, Sergio Moro e Rafael Greca. Para o Senado, aparecem Alexandre Curi, Alvaro Dias, Cristina Graeml, Enio Verri, Filipe Barros e Jeffrey Chiquini. A sondagem também avalia o cenário para a Presidência da República.

Recomendações à DPE

O Tribunal de Contas do Paraná emitiu nove recomendações à Defensoria Pública do Estado para fortalecer sua governança institucional. As medidas decorrem de auditoria realizada entre abril e outubro de 2025, que apontou fragilidades em áreas como estratégia, integridade, gestão de riscos e controles internos. O relator, conselheiro Fernando Guimarães, destacou riscos à entrega de valor público. A decisão foi aprovada por unanimidade pelo Pleno do TCE-PR.

Crédito ao agro

O agronegócio liderou as contratações do BRDE no Paraná em 2025, com R$ 1,26 bilhão em financiamentos. No recorte do ano-safra, foram R$ 850 milhões contratados no segundo semestre, alta de 10%. Os principais recursos vieram do Pronaf, PCA e Prodecoop, reforçando agricultura familiar, armazenagem e cooperativismo. O desempenho embasa a presença reforçada do banco no Show Rural Coopavel 2026.

Aprovação recorde

O Poupatempo Paraná alcançou 99,5% de aprovação dos usuários em menos de um ano de funcionamento. O programa já realizou mais de 340 mil atendimentos nas 14 unidades em operação no Estado. Os espaços concentram mais de 200 serviços públicos, com destaque para identidade, CNH e Nota Paraná. A iniciativa prevê a implantação de 20 unidades em todo o Paraná.