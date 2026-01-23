Brasil - A primeira pesquisa eleitoral do ano no Paraná será divulgada nesta sexta-feira (23) pela Paraná Pesquisas, encomendada pelo MDB nacional. O levantamento mede a intenção de voto para o governo do Estado, com nomes como Alvaro Dias, Requião Filho, Guto Silva, Alexandre Curi, Sergio Moro e Rafael Greca. Para o Senado, aparecem Alexandre Curi, Alvaro Dias, Cristina Graeml, Enio Verri, Filipe Barros e Jeffrey Chiquini. A sondagem também avalia o cenário para a Presidência da República.
Recomendações à DPE
O Tribunal de Contas do Paraná emitiu nove recomendações à Defensoria Pública do Estado para fortalecer sua governança institucional. As medidas decorrem de auditoria realizada entre abril e outubro de 2025, que apontou fragilidades em áreas como estratégia, integridade, gestão de riscos e controles internos. O relator, conselheiro Fernando Guimarães, destacou riscos à entrega de valor público. A decisão foi aprovada por unanimidade pelo Pleno do TCE-PR.
Crédito ao agro
O agronegócio liderou as contratações do BRDE no Paraná em 2025, com R$ 1,26 bilhão em financiamentos. No recorte do ano-safra, foram R$ 850 milhões contratados no segundo semestre, alta de 10%. Os principais recursos vieram do Pronaf, PCA e Prodecoop, reforçando agricultura familiar, armazenagem e cooperativismo. O desempenho embasa a presença reforçada do banco no Show Rural Coopavel 2026.
Aprovação recorde
O Poupatempo Paraná alcançou 99,5% de aprovação dos usuários em menos de um ano de funcionamento. O programa já realizou mais de 340 mil atendimentos nas 14 unidades em operação no Estado. Os espaços concentram mais de 200 serviços públicos, com destaque para identidade, CNH e Nota Paraná. A iniciativa prevê a implantação de 20 unidades em todo o Paraná.
Copel e cooperativas
A Copel e Sistema Ocepar alinharam estratégias para atender ao aumento da demanda energética das cooperativas paranaenses, sobretudo do setor agroindustrial. O encontro reuniu os presidentes Daniel Slaviero e José Roberto Ricken, que defenderam planejamento conjunto e diálogo técnico. As cooperativas agroindustriais concentram a maior parte do consumo de energia no sistema. A Copel participará de reuniões regionais da Ocepar para mapear demandas e apoiar a expansão do setor.
Produtos kosher
A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara aprovou projeto que autoriza a produção e comercialização de produtos kosher no Brasil. A proposta define regras de certificação, rotulagem e fiscalização, seguindo preceitos judaicos. O texto busca garantir liberdade religiosa e ampliar a competitividade dos produtos brasileiros. Kosher refere-se às leis alimentares judaicas, que definem alimentos permitidos, formas de preparo e exigem certificação rabínica.
Conselho de Paz
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lançou em Davos o Conselho de Paz, com foco inicial em Gaza. Segundo ele, 59 países estariam alinhados, mas apenas 22 confirmaram participação formal. Diversas nações, como França, Reino Unido e Noruega, já descartaram adesão. O conselho será presidido por Trump e prevê taxa de US$ 1 bilhão para assento permanente.