Paraná - O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), desponta como um dos nomes mais competitivos da direita na disputa presidencial de 2026. Em confronto direto com o presidente Lula (PT), o paranaense aparece em empate técnico, segundo pesquisa do instituto Paraná Pesquisas divulgada na sexta-feira (26). O resultado reforça a avaliação de que Ratinho Junior deixou de ser apenas uma liderança regional para se tornar um ator relevante no cenário nacional.

No levantamento, realizado com 2.038 eleitores em todo o Brasil, Ratinho Junior soma 40,2% das intenções de voto em um eventual segundo turno contra Lula, que registra 43,8%. Considerando a margem de erro de 2,2 pontos percentuais, o cenário configura empate técnico e indica equilíbrio entre os dois nomes. O desempenho chama atenção por ser registrado diante de uma pesada campanha publicitária de projeção do “Governo Lula 3”.

O resultado confirma uma tendência observada em pesquisas recentes e citada com frequência pelo presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, que vê em Ratinho Junior um potencial candidato ao Palácio do Planalto. Entre os nomes testados pelo instituto, o governador do Paraná figura de forma consistente entre aqueles capazes de enfrentar o petismo em condições competitivas.

Comparações

A comparação com outros expoentes da direita reforça esse cenário. Em simulações de segundo turno contra Lula, Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 41%, Tarcísio de Freitas (Republicanos) com 42,5% e Michelle Bolsonaro (PL) com 41,4%. Os números são muito próximos aos de Ratinho Junior, dentro da margem de erro, o que coloca o paranaense no mesmo patamar dos principais nomes do campo conservador e liberal no país.