Paraná - O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), desponta como um dos nomes mais competitivos da direita na disputa presidencial de 2026. Em confronto direto com o presidente Lula (PT), o paranaense aparece em empate técnico, segundo pesquisa do instituto Paraná Pesquisas divulgada na sexta-feira (26). O resultado reforça a avaliação de que Ratinho Junior deixou de ser apenas uma liderança regional para se tornar um ator relevante no cenário nacional.
No levantamento, realizado com 2.038 eleitores em todo o Brasil, Ratinho Junior soma 40,2% das intenções de voto em um eventual segundo turno contra Lula, que registra 43,8%. Considerando a margem de erro de 2,2 pontos percentuais, o cenário configura empate técnico e indica equilíbrio entre os dois nomes. O desempenho chama atenção por ser registrado diante de uma pesada campanha publicitária de projeção do “Governo Lula 3”.
O resultado confirma uma tendência observada em pesquisas recentes e citada com frequência pelo presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, que vê em Ratinho Junior um potencial candidato ao Palácio do Planalto. Entre os nomes testados pelo instituto, o governador do Paraná figura de forma consistente entre aqueles capazes de enfrentar o petismo em condições competitivas.
Comparações
A comparação com outros expoentes da direita reforça esse cenário. Em simulações de segundo turno contra Lula, Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 41%, Tarcísio de Freitas (Republicanos) com 42,5% e Michelle Bolsonaro (PL) com 41,4%. Os números são muito próximos aos de Ratinho Junior, dentro da margem de erro, o que coloca o paranaense no mesmo patamar dos principais nomes do campo conservador e liberal no país.
Além do desempenho no segundo turno, Ratinho Junior também se destaca quando o eleitor é questionado sobre quem deveria substituir o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), atualmente inelegível, na disputa presidencial. Nesse cenário, o governador do Paraná alcança 9,8% das intenções de voto já no primeiro turno, superando outros governadores que se colocam como pré-candidatos. Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, registra 2,8%, enquanto Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás, soma 4,5%.
O índice de Ratinho Junior se aproxima, inclusive, do desempenho de Michelle Bolsonaro, citada por 10,3% dos eleitores como possível substituta de Jair Bolsonaro. O dado evidencia a capilaridade do nome do governador paranaense junto a diferentes segmentos do eleitorado e sugere espaço para crescimento ao longo de 2025 e 2026, especialmente em um cenário de consolidação da direita em torno de um nome viável eleitoralmente.
O bom desempenho nas pesquisas também é resultado dos bons resultados alcançados por Ratinho Junior no comando do Governo do Paraná com responsabilidade fiscal, investimentos em infraestrutura, parceria com o setor privado e fortalecimento do agronegócio reconhecidos nacionalmente. Esses fatores ajudam a explicar a competitividade no confronto direito com Lula.
Metodologia
A pesquisa do instituto Paraná Pesquisas foi realizada entre os dias 18 e 22 de dezembro de 2025, com 2.038 entrevistas presenciais em todo o território nacional. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.