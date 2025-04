Perturbação do sossego é tema de Audiência Pública na Alep

Curitiba - O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) convocou audiência pública em alusão ao Dia Internacional de Conscientização sobre o Ruído, com foco no enfrentamento à perturbação do sossego. A audiência será no dia 5 de maio, a partir das 9h30, no auditório da Assembleia Legislativa do Paraná.

“Vamos juntos debater soluções e políticas públicas para garantir mais silêncio e qualidade de vida para todos”, disse Romanelli. Em Curitiba, a data faz parte do calendário oficial do Município. “Temos que ter campanhas de conscientização sobre os efeitos da poluição sonora e do ruído excessivo na saúde e na qualidade de vida da população”, destacou Romanelli.

A perturbação da ordem, segundo Romanelli, é a maior quantidade de reclamações nos órgãos de segurança e nos conselhos comunitários de segurança, principalmente nos finais de semana.