Pedágios: Assembleia análise o primeiro ano das novas concessões

Paraná - A Frente Parlamentar das Engenharias e Infraestrutura da Assembleia Legislativa do Paraná realiza, na próxima segunda-feira (24), uma audiência pública com o tema: “Primeiro Ano dos Pedágios: Resultados, Desdobramentos e Perspectivas”.

O objetivo do encontro é reunir autoridades, representantes das concessionárias, órgãos fiscalizadores e a sociedade civil organizada para que seja apresentada uma espécie de prestação de contas sobre os lotes 1 e 2 da nova concessão das rodovias do Paraná, que completam um ano de cobrança no mês de março. “O nosso trabalho, como Legislativo, é fiscalizar para impedir que obras fiquem inacabadas como foram no passado”, pontuou o deputado Fabio Oliveira, coordenador da Frente Parlamentar.

Participam do debate representantes do setor produtivo, como Fiep (Federação das Indústrias do Paraná), Fetranspar, Ocepar, ACP, Faciap, Faep, Fecomércio, e de entidades de classe, como o CREA-PR e o Instituto de Engenharia do Paraná.

Além disso, as concessionárias EPR Litoral Pioneiro, Via Araucária e CCR – que irá assumir o lote 6 – vão apresentar relatórios e os planos futuros. A audiência ainda terá a presença dos órgãos federal e estadual, ANTT, DER e Secretaria de Infraestrutura e Logística, além de representantes do Grupo BR-277.