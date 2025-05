Pedágio: EPR inicia prestação de serviços nas rodovias do Oeste; cobrança ainda não

Paraná - A EPR Iguaçu assume a 00h00 desta sexta-feira (16) a prestação de serviços nas rodovias que compõem o lote 6 das Rodovias Integradas do Paraná. A partir de agora os usuários que trafegam pelos 662 quilômetros, que passam por 31 municípios nas regiões Oeste e Sudoeste, têm acesso a serviços como: atendimento médico, socorro mecânico (guinchos leve e pesado) e inspeção de tráfego.

Governo do Estado

Com isso, o Governo do Estado, por meio do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), deixa de atuar com esses serviços. De 2022 a 2025 foram mais de 60 mil atendimentos com investimento superior a R$ 62 milhões. Os serviços prestados pelo DER/PR seguem em andamento no antigo Anel de Integração que ainda não passou por concessão, com trechos que envolvem os lotes 4 e 5.

A partir de agora, os serviços de socorro médico e mecânico podem ser acionados pelo número de emergência 0800 277 0163. A frota de atendimento é composta por 15 ambulâncias, 9 guinchos leves, 5 guinchos pesados, 19 viaturas de inspeção, 3 caminhões pipa e 3 caminhões boiadeiro, garantindo a segurança, o conforto e a integridade do usuário.

“Oferecer ao usuário estrutura, conforto e segurança é primordial, por isso iniciamos os trabalhos em pista antes mesmo do prazo determinado em contrato. As vias que compõe o Lote 6 são estratégicas para o desenvolvimento econômico do Estado e do País, já que conectam o Brasil a dois importantes parceiros comerciais, Paraguai e Argentina”, afirma o diretor-presidente do Núcleo EPR Paraná, Marcos Moreira.

“É por elas que passa a produção regional, o escoamento da safra de grãos, além de ser um corredor turístico de grande importância. Possibilitar ao usuário a garantia de que ele tenha com quem contar em situações que podem impactar a viagem e auxiliar no que for possível para que ele chegue seguro ao seu destino é o que nos move”, complementa.

Pedágio no Oeste

O lote 6 é composto por trechos das rodovias: BR-277, BR-163, PR-182, PR-483, PR-180, PR-280 e PR-158. Rodovias que são importantes corredores de escoamento agrícola e conectam o Oeste e o Sudeste do Paraná e o Mato Grosso do Sul ao Porto de Paranaguá, bem como caminhos que levam ao Paraguai, a Argentina e as Cataratas do Iguaçu, uma das sete maravilhas da natureza e um dos destinos mais procurados por estrangeiros.

Ao longo dos 30 anos de concessão, estão previstos R$ 13 bilhões de investimentos em obras de infraestrutura. O projeto contempla 462,4 km de duplicações, 31,4 km de faixas adicionais e 87,1 km de vias marginais, atendendo regiões fundamentais para o agronegócio e a logística nacional. Este é o maior pacote de duplicações do Programa Federal de Concessões de Rodovias.