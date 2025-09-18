"PEC das prerrogativas": Se passar no Senado, chegará ao Legislativo estadual

Brasil - A PEC (Proposta de Emenda à Constituição) 3/2021, aprovada pela Câmara dos Deputados e que dificulta a abertura de processos criminais contra deputados federais e senadores, deverá se estender também aos parlamentares estaduais e distritais. De acordo com o texto, o Poder Judiciário só poderá processar penalmente os parlamentares com autorização prévia da respectiva Casa Legislativa.

Embora a proposta não cite expressamente os deputados estaduais, a extensão do benefício ocorre porque o STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu, em julgamento de janeiro de 2023, que as imunidades previstas na Constituição também valem para deputados estaduais e distritais.

O tema foi analisado nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.824 e 5.825, apresentadas pela Associação de Magistrados Brasileiros. A entidade questionava as Constituições do Rio de Janeiro e de Mato Grosso, que determinavam a extensão das imunidades de deputados federais e senadores.

Por seis votos a cinco, o Supremo entendeu que o legislador constituinte estendeu as imunidades formais do artigo 53 da Constituição aos parlamentares estaduais, conforme o parágrafo 1º do artigo 27. O dispositivo estabelece: “Será de quatro anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas”.

Extensão à Alep

O professor de Direito Constitucional, Henderson Fürst, reforçou que a interpretação do STF confirma a aplicação das regras de imunidade à Assembleia Legislativa do Paraná. “Mas não se estendem aos vereadores. Numa eventual ADI, isso pode ter efeitos modulados cautelarmente”, ponderou.

A ONG Transparência Internacional destacou que, quando vigoraram regras semelhantes entre 1988 e 2001, 253 investigações contra parlamentares foram barradas, enquanto apenas uma foi autorizada. “A proposta aprovada pela Câmara agrava os riscos de infiltração do crime organizado na política local, já que dificulta as investigações contra deputados estaduais”, afirmou a entidade.

Os defensores da PEC justificam que a medida garante o exercício do mandato parlamentar diante de suposta “perseguição política” do Judiciário.