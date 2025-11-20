Curitiba - Esporte, diversão e, principalmente, solidariedade. Assim foi o “Bola pra Frente, Rio Bonito do Iguaçu”, evento esportivo realizado nesta quarta-feira (19), na Arena da Baixada, com a participação de craques históricos, ídolos dos clubes paranaenses, atletas que marcaram gerações dentro e fora dos gramados e deputados.
O jogo terminou empatado em 8 a 8 entre os times Esperança e Solidariedade, mas o placar foi o que menos importou, já que o objetivo da ação foi arrecadar recursos para a reconstrução do município atingido pelo tornado. Ao todo, foram arrecadados R$ 40 mil, que serão destinados integralmente ao Fundo Estadual de Calamidades Públicas (FECAP), responsável pela reconstrução da cidade e pela compra de materiais necessários às vítimas.
“Diversas campanhas solidárias foram realizadas, e este jogo de futebol é uma iniciativa louvável. O mais importante é a solidariedade. Os atletas se dispuseram a participar em apoio a Rio Bonito do Iguaçu, que vivenciou uma tragédia inestimável”, afirmou o presidente do Legislativo, deputado Alexandre Curi (PSD).
Ele contou que, em sua trajetória pública, nunca presenciou algo tão devastador. “O mais importante é que, superada a comoção e o momento de tristeza, evitamos a burocracia que, em muitas tragédias, impede o andamento das ações. No Paraná, estamos demonstrando ao Brasil uma recuperação e uma resposta rápidas a uma tragédia que, infelizmente, ocorreu em Rio Bonito do Iguaçu”, disse, reforçando o compromisso com a transparência na destinação dos recursos. “Cada ingresso, no valor de R$ 40, é destinado integralmente ao Fundo da Calamidade, recentemente reformulado pelo Legislativo para garantir que as doações cheguem diretamente às famílias afetadas.”
“A solidariedade precisa falar mais alto. Por isso, unimos a Assembleia Legislativa do Paraná, a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude de Curitiba e o Governo do Estado para apoiar Rio Bonito do Iguaçu após os estragos causados pelo tornado”, destacou a segunda-secretária da Assembleia, deputada Maria Victoria (PP).
A deputada explicou que a venda de ingressos solidários e a realização da partida são medidas eficazes para garantir que os recursos cheguem diretamente a quem precisa.
“Todo o valor arrecadado será repassado à Defesa Civil. O município não necessita mais de doações de roupas, mas sim de recursos financeiros para contratar mão de obra, adquirir materiais de construção, peças íntimas e utensílios específicos que não podem ser doados”, explicou.
Além de Rio Bonito do Iguaçu, outras cidades atingidas pelas fortes chuvas também serão beneficiadas, por meio do Fundo da Defesa Civil, que direciona os recursos conforme as necessidades mais urgentes de cada município.
Durante o evento solidário, deputados destacaram a importância da mobilização coletiva para apoiar as famílias atingidas. Para o presidente da Comissão de Esportes da Assembleia, deputado Thiago Bührer (União), a ação foi de extrema importância, reunindo vários craques do passado. Pensamento semelhante expressaram os deputados Moacyr Fadel (PSD) e Alexandre Amaro (REP), que celebraram a oportunidade de participar da ação e da partida.
“Quem está sofrendo precisa de ajuda. Não tem religião, não tem time, não tem nada — só a união em torno de um propósito”, afirmou Amaro.
Para o deputado Professor Lemos (PT), trata-se de mais uma ação da Assembleia em favor das famílias impactadas. “Estamos unidos para garantir que a reconstrução aconteça com rapidez e eficiência”, destacou. Os deputados Alisson Wandercher (União) e Luiz Claudio Romanelli (PSD) também participaram do evento.
União de forças
Fernandinho, um dos ídolos do Athletico Paranaense, falou da satisfação em contribuir com a ação.
“É uma alegria enorme poder ajudar a cidade que foi devastada por essa tragédia. Saber que estamos angariando fundos para a reconstrução é muito significativo”, afirmou. Ele também celebrou reencontrar antigos companheiros de equipe: “Estou muito feliz por viver esse momento — primeiro por ajudar Rio Bonito do Iguaçu; depois, por reencontrar pessoas que marcaram a minha história em Curitiba.”
Renan Lodi, que também atuou pelo clube, destacou a alegria de retornar a Curitiba e reencontrar atletas com quem conviveu ao longo da carreira. “Estou feliz em voltar a jogar neste clube, e ainda mais por uma causa tão nobre, em prol das famílias atingidas por uma tragédia”, disse.
Renaldo, ex-jogador, também comentou a importância da ação. “Nós, jogadores, ex-jogadores, empresários — todas as pessoas que querem ajudar essa causa devem contribuir, porque eles estão precisando de toda ajuda possível.”
“Além do aspecto esportivo, trata-se de uma causa nobre, que permite à Assembleia demonstrar solidariedade enquanto incentiva o esporte e a promoção da saúde”, afirmou o bispo auxiliar de Curitiba, Dom Adenis. “É um momento que faz bem para quem participa e, sobretudo, para aqueles que precisam da nossa ajuda.”
Rafael Negretty, lutador de jiu-jitsu, veio de Porto Alegre especialmente para participar do jogo solidário e afirmou que sua motivação maior é contribuir com a causa. “Em 2014, fiquei paraplégico e contei com a ajuda de muitas pessoas durante meu processo de reabilitação. Sei da importância da solidariedade em momentos de dificuldade e do quanto dependemos uns dos outros para nos reerguer. As famílias atingidas na cidade precisam ainda mais desse apoio”, reforçou.
O empresário Eduardo Winters veio prestigiar os ídolos e participar da ação. “É uma ajuda muito válida, que vai beneficiar o povo da região”, comentou. Ele estava acompanhado da esposa, Ana Claudia, e do filho Lucas, de dois anos. Já Vilson Lima, coordenador de qualidade, levou a família — a esposa, Luciana, e os filhos Arthur, de 10 anos, e Luis Felipe, de 12 — e destacou o duplo propósito da presença: apoiar a reconstrução da cidade e proporcionar lazer aos filhos. “É um apoio que conseguimos dar, e ainda divertimos os filhos ao mesmo tempo, mostrando a eles a importância de ações como esta”, afirmou.
Empate entre “Esperança” e “Solidariedade”
O jogo terminou empatado em 8 a 8, e um dos vários gols marcados foi feito pelo jogador Pablo, morador de Rio Bonito do Iguaçu, que fez questão de vir à capital para participar da partida.
Em campo, estavam ídolos como:
– o zagueiro Nem, o volante Cocito, o meia Adriano Gabiru e o lateral Rogério Souza, campeões brasileiros pelo Athletico em 2001;
– o defensor Marcão, o lateral Renan Lodi, os meio-campistas Fernandinho e Jadson, e o atacante Dagoberto, de passagens marcantes pelo Rubro-Negro;
– o meia-atacante Dinélson e o atacante Rodrigo Pimpão, ídolos da torcida do Paraná Clube;
– o meio-campista e atual treinador Tcheco e o centroavante Marcelo Lipatin, que brilharam no Coritiba;
– o meia Marlos, que defendeu a dupla Atletiba;
– e o artilheiro Renaldo, que jogou pelos três grandes clubes da capital.
Além dos deputados Alexandre Curi (PSD), Thiago Bührer (União) e Alexandre Amaro (REP), vários outros convidados participaram da partida.
A arbitragem foi comandada por mulheres: Lais Aparecida (árbitra), Betsy de Oliveira (assistente), Nicole Marques (assistente) e Eduarda Marcos (quarta árbitra).
Transmissão
A partida teve transmissão ao vivo da TV Assembleia, e quem acompanhou pôde fazer doações via QR Code. A transmissão contou com a participação de integrantes das equipes esportivas das principais rádios de Curitiba. A narração ficou a cargo de Marcelo Ortiz, da Banda B, e os comentários foram feitos por Valmir Gomes, da CBN, e Nícolas França, da TMC. As emissoras RIC, Rede Massa e TMC também transmitiram pelo YouTube.
Uma curiosidade: foi a primeira campanha a divulgar oficialmente o PIX do FECAP, incentivando uma cultura permanente de doação.
A iniciativa foi coordenada pelo Conselho de Ações Solidárias e Voluntariado da Assembleia, em parceria com a Defesa Civil estadual e com a Prefeitura de Curitiba, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (SMELJ). A mobilização contou com o apoio do Grupo Potencial, da Fundação Clube Athletico Paranaense (Funcap), do Disk Ingressos, da Federação Paranaense de Futebol e da Winn.
Além do jogo, a Assembleia coordena uma ampla campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis, água potável, itens de higiene e limpeza, além de ração para animais de estimação. Os donativos serão direcionados à população afetada.
