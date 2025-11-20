Curitiba - Esporte, diversão e, principalmente, solidariedade. Assim foi o “Bola pra Frente, Rio Bonito do Iguaçu”, evento esportivo realizado nesta quarta-feira (19), na Arena da Baixada, com a participação de craques históricos, ídolos dos clubes paranaenses, atletas que marcaram gerações dentro e fora dos gramados e deputados.

O jogo terminou empatado em 8 a 8 entre os times Esperança e Solidariedade, mas o placar foi o que menos importou, já que o objetivo da ação foi arrecadar recursos para a reconstrução do município atingido pelo tornado. Ao todo, foram arrecadados R$ 40 mil, que serão destinados integralmente ao Fundo Estadual de Calamidades Públicas (FECAP), responsável pela reconstrução da cidade e pela compra de materiais necessários às vítimas.

“Diversas campanhas solidárias foram realizadas, e este jogo de futebol é uma iniciativa louvável. O mais importante é a solidariedade. Os atletas se dispuseram a participar em apoio a Rio Bonito do Iguaçu, que vivenciou uma tragédia inestimável”, afirmou o presidente do Legislativo, deputado Alexandre Curi (PSD).

Ele contou que, em sua trajetória pública, nunca presenciou algo tão devastador. “O mais importante é que, superada a comoção e o momento de tristeza, evitamos a burocracia que, em muitas tragédias, impede o andamento das ações. No Paraná, estamos demonstrando ao Brasil uma recuperação e uma resposta rápidas a uma tragédia que, infelizmente, ocorreu em Rio Bonito do Iguaçu”, disse, reforçando o compromisso com a transparência na destinação dos recursos. “Cada ingresso, no valor de R$ 40, é destinado integralmente ao Fundo da Calamidade, recentemente reformulado pelo Legislativo para garantir que as doações cheguem diretamente às famílias afetadas.”

“A solidariedade precisa falar mais alto. Por isso, unimos a Assembleia Legislativa do Paraná, a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude de Curitiba e o Governo do Estado para apoiar Rio Bonito do Iguaçu após os estragos causados pelo tornado”, destacou a segunda-secretária da Assembleia, deputada Maria Victoria (PP).

A deputada explicou que a venda de ingressos solidários e a realização da partida são medidas eficazes para garantir que os recursos cheguem diretamente a quem precisa.

“Todo o valor arrecadado será repassado à Defesa Civil. O município não necessita mais de doações de roupas, mas sim de recursos financeiros para contratar mão de obra, adquirir materiais de construção, peças íntimas e utensílios específicos que não podem ser doados”, explicou.

Além de Rio Bonito do Iguaçu, outras cidades atingidas pelas fortes chuvas também serão beneficiadas, por meio do Fundo da Defesa Civil, que direciona os recursos conforme as necessidades mais urgentes de cada município.

Durante o evento solidário, deputados destacaram a importância da mobilização coletiva para apoiar as famílias atingidas. Para o presidente da Comissão de Esportes da Assembleia, deputado Thiago Bührer (União), a ação foi de extrema importância, reunindo vários craques do passado. Pensamento semelhante expressaram os deputados Moacyr Fadel (PSD) e Alexandre Amaro (REP), que celebraram a oportunidade de participar da ação e da partida.

“Quem está sofrendo precisa de ajuda. Não tem religião, não tem time, não tem nada — só a união em torno de um propósito”, afirmou Amaro.

Para o deputado Professor Lemos (PT), trata-se de mais uma ação da Assembleia em favor das famílias impactadas. “Estamos unidos para garantir que a reconstrução aconteça com rapidez e eficiência”, destacou. Os deputados Alisson Wandercher (União) e Luiz Claudio Romanelli (PSD) também participaram do evento.

União de forças

Fernandinho, um dos ídolos do Athletico Paranaense, falou da satisfação em contribuir com a ação.