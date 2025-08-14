“ParanhosLeaks”: Delegado segue com investigação e pede manifestação do MP

Cascavel - A Deccor (Divisão Estadual de Combate à Corrupção) da Polícia Civil do Paraná pediu nesta semana ao MP (Ministério Público) a prorrogação do prazo para investigar o ex-prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos (PL), por suspeita de envolvimento em um suposto esquema de corrupção na ampliação do plano de zoneamento do município.

O delegado Rogerson Luiz Ribas Salgado, responsável pelo inquérito, confirmou o pedido e explicou que cabe ao MP decidir sobre a continuidade do caso.

“Foi solicitada manifestação do MP e do Judiciário quanto à continuidade da investigação, já que Paranhos tem foro privilegiado, conforme decisão do STF”, afirmou Salgado. Ele destacou que as apurações são sigilosas e livres de interferência política.

No documento, datado do último dia 11, o delegado explica que “os documentos juntados por Evandro Roman vieram aos autos já quando Leonaldo Paranhos não era mais prefeito de Cascavel; no entanto, os fatos relacionados são contemporâneos à época em que ainda exercia o cargo de chefe do Executivo municipal”.

De acordo com entendimento do STF, segue o delegado, “o foro por prerrogativa de função persiste mesmo após a saída do investigado, desde que os fatos tenham relação com o exercício da atividade. […] Vale salientar que hoje Leonaldo Paranhos exerce o cargo de secretário estadual do Turismo, fato que também faz com que tenha foro privilegiado junto ao Tribunal de Justiça do Paraná”.

“Sem lado”

“Os casos que atuamos são delicados e exigem sigilo. Sabemos que um grupo político quer usar informações para prejudicar o outro. Aqui na Deccor não temos lado político, fazemos nosso trabalho com imparcialidade e de forma honesta e correta”, declarou o delegado Salgado.

O inquérito, instaurado a partir de denúncias apresentadas em setembro de 2024 pelo ex-deputado federal Evandro Roman (PP-PR), investiga suposto tráfico de influência e uso de informação privilegiada por Paranhos, familiares e vereadores durante a expansão do perímetro urbano de Cascavel. Entre 2017 e 2024, três leis sancionadas na gestão do ex-prefeito aumentaram a área urbana de 80 km² para 171 km².

A polêmica ganhou força após declarações do empresário Francisco Simeão Rodrigues Neto, que, em 2023, adquiriu terrenos que, posteriormente foram incorporados ao perímetro urbano. Francisco Simeão formulou projeto de construção de cerca de 6 mil apartamentos e chegou a afirmar que o então prefeito Paranhos garantiu agilidade na aprovação do Projeto de Lei de incorporação das suas áreas ao perímetro urbano. Além disso, o empresário sugeriu que ajudaria vereadores nas campanhas eleitorais.