Paranhos recebe prêmio "Prefeito Amigo da Criança" e pesquisa aponta aprovação de 84% da gestão

SANTA TEREZA

Picoli não obtém apoio da Câmara para instalar CPI da “Insegurança”

Santa Tereza do Oeste tem experimentado dias difíceis quando o assunto é segurança pública. Município com pouco mais de 13 mil moradores, o que antes era uma cidade pacata agora precisa conviver com situações de violência e intranquilidade. A mais recente ocorreu no cemitério da cidade, provocada pela ação de vândalos.Há anos, o destacamento da […]