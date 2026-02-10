Cascavel e Paraná - Nova denúncia protocolada na DECCOR (Delegacia de Combate à Corrupção) aponta que empresas ligadas ao seu núcleo familiar do ex-prefeito Leonaldo Paranhos, movimentaram ao menos R$ 54 milhões durante e após ele comandar a Prefeitura de Cascavel por dois mandatos.

Nova denúncia com farta documentação contra Paranhos foi protocolada por Roman na Delegacia de Combate à Corrupção – Foto: Arquivo

A representação, à qual a reportagem teve acesso, foi elaborada a partir da análise de dados abertos, registros públicos e cruzamentos de bases oficiais. O material revela que, enquanto exercia o comando da cidade e controlava a estrutura responsável por fiscalizar e aprovar obras, o círculo familiar de Paranhos expandiu de forma acelerada seu patrimônio empresarial, em paralelo à atuação do poder público municipal.

A análise aponta que, logo após deixar o cargo, Paranhos ingressou formalmente nas mesmas companhias que tinham se beneficiado de aprovações irregulares e operações milionárias durante sua gestão. O conjunto dos dados, segundo a denúncia, indica indícios de enriquecimento incompatível, favorecimento administrativo, subcapitalização de empresas e reorganização patrimonial envolvendo familiares e pessoas próximas.

Durante seus dois mandatos, Paranhos exercia influência direta sobre o sistema de análise de projetos e aprovação de empreendimentos em Cascavel, ao mesmo tempo em que empresas ligadas à sua família obtinham decisões favoráveis, aprovavam obras com falhas graves e realizavam transações imobiliárias muito acima de sua capacidade econômica declarada.

Improbidade?

Em 2023, ainda como prefeito, Paranhos assumiu a administração da Oeste Holding Ltda., empresa privada criada naquele ano. A Lei Orgânica Municipal proíbe expressamente que agentes públicos exerçam gerência ou administração de empresas enquanto ocupam cargos eletivos, o que torna a sobreposição um indício direto de infração político-administrativa.

Antes de chegar à Prefeitura, Paranhos não tinha histórico empresarial relevante no setor da construção civil e imobiliário. Durante o mandato, empresas do núcleo familiar cresceram em velocidade incompatível com sua estrutura formal, tiveram obras aprovadas com irregularidades e movimentaram cifras milionárias. Ao deixar o cargo, o ex-prefeito passou a integrar oficialmente as mesmas empresas que prosperaram enquanto ele comandava o órgão responsável pela fiscalização do setor imobiliário.

Os documentos que compõem a nova denúncia foram apresentados pelo ex-deputado federal Evandro Roman, que registrou o protocolou na DECCOR na última sexta-feira (6). “Esta nova denúncia comprova e reforça, com documentos cuidadosamente reunidos, tudo aquilo que falei lá atrás, e que origem ao processo investigatório que a Delegacia de Combate à Corrupção está conduzindo”, disse Roman, por telefone à reportagem.

O conjunto de informações convergentes – atos administrativos favoráveis, participação privada exercida durante o mandato, evolução súbita no patrimônio familiar e ingresso posterior de Paranhos nas sociedades – sustenta a denúncia protocolada por Evandro Roman e aponta um cenário de conflito de interesses e possível uso da máquina pública para beneficiar negócios privados.